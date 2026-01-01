最新民調逾6成人拒上戰場 呂秀蓮曝避戰關鍵

《遠見》最新民調顯示，針對兩岸若發生戰爭是否願意讓自己或家人上戰場參戰，高達63.9%民眾表示不願意，僅25%民眾表示願意。對此，前副總統呂秀蓮認為，如果不願意參戰，就要思考如何貢獻和平，呼籲政治人物不要製造社會混亂，社會和諧兩岸才可能和平。

呂秀蓮(圖右)。(圖/中天新聞)

呂秀蓮在今（1）日中天節目「新聞千里馬」中表示，這份民調應該是在大陸軍事演習之前進行，若經過兩天演習後再做調查，可能會更加凸顯民眾的擔憂。她說，人性本來就是自私，戰爭當然不想參加，但如果不願意參戰，就應該思考如何為和平做出貢獻。

呂秀蓮說，如果大家都先走和平的路，勸所有政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，社會要和諧，兩岸才可能和平。她強調，如果大家都盡一點心力，包括媒體朋友不要見縫插針，老是要挑動藍、綠之間的對立，大家應該開始思考，正面能量比較重要。

解放軍「 正義使命2025 」 演習畫面。(圖/央視)

談到台灣人的民族性，呂秀蓮認為，從921地震到花蓮地震等多次經驗中，都能看到美麗的愛心展現，她基本上有信心，哪裡有災難就會有集體的愛心，讓人真的很感動，這就是台灣的精神。

呂秀蓮表示，可能很多人還沒感受到戰爭已經在門口，這次的大陸軍事演習，她相信會讓民眾進一步警覺。她也批評，政府在這方面跟民眾的宣導還不夠，雖然推出小橘書，但大家對內容似乎很失望，應該要普遍去講解國家意識、國防意識。

呂秀蓮還提到，她最遺憾的是，女性沒有機會接受軍事訓練。她說，自己當副總統以後，就請國防部長想辦法鼓勵更多人參與，後來才會累積那麼多女性軍人。

