最新民調過半認國民黨不反共 沒有執政能力

中國國民黨主席鄭麗文。(劉祐龍攝影)

台灣民意基金會18日公布最新民調，顯示國民黨近來在社會形象上面臨重大挑戰，無論是反共立場、清廉度、執政能力或可信賴程度，均有過半民眾表達不信任，引發政壇高度關注。





民調首先詢問「是否同意國民黨是反共立場堅定的政黨」，結果有高達67.1%民眾表示不同意，其中「非常不同意」達31.2%、「不太同意」35.9%；僅22.1%給予肯定。基金會指出，國民黨近年在兩岸議題上的定位不清，引發民眾擔憂，可能是造成負面評價的原因。

廣告 廣告





在「是否清廉」的題目上，情況同樣不樂觀。64.5%受訪者認為國民黨非清廉政黨，其中近三成「非常不同意」；僅26.5%同意。民調顯示，國民黨仍深受長期以來的清廉形象疑慮影響。





至於「是否具備最有執政能力」，有55.2%民眾不認同，認同者僅36.5%。基金會分析，過去地方執政爭議累積，加上中央施政經驗與當前政治氛圍，使民眾對國民黨的整體施政能力缺乏信心。





民調也詢問國民黨是否「值得人民信賴」，52.3%受訪者表示不同意，僅38.7%給予信任。分析指出，信任度受反共與清廉形象拖累，使整體評價難以提升。





本次民調於11月10日至12日進行，採市話、手機雙底冊抽樣，市話占70%、手機占30%，有效樣本1085份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.98個百分點。基金會認為，民調結果凸顯國民黨在形象重建上的嚴峻挑戰。