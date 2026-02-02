最新民調過半認賴清德有必要去立院國情報告 中立民眾看法曝

賴政府提出1.25兆元國防特別條例，民眾黨1月26日提出黨團版本，將總額上限減為4000億元，不過，藍白已有共識，在賴清德總統未到立法院國情報告前，院版及民眾黨團版均暫不排入議程。最新民調指出，52.9%認為賴有必要去立院進行這項國情報告，34.1%沒有必要。值得注意的是，中立民眾的看法是52.8%認為有必要、23.7%沒有必要。

《美麗島電子報》今(2)日公布2026年1月國政民調，針對賴總統去年提出追加8年1.25兆元的國防特別預算，立法院最近表決通過請賴總統到立法院針對國家安全、國防預算和對美國軍購等進行國情報告後，就會開始審查，52.9%認為賴總統有必要去立法院進行這項國情報告，包含34.3%很有必要、18.6%還算有必要；34.1%沒有必要，未明確回答有13.0%。

廣告 廣告

交叉分析後發現，70歲以上、或國小以下學歷、或泛綠民眾等群認為賴總統沒有必要去立法院國情報告的多於有必要，其餘各群民眾絕大多數明顯認為有必要，尤其桃竹苗與高屏和基宜花東離島、或20至39歲、或專科與大學學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過5成5認為賴總統有必要去立法院進行國情報告，而且愈年輕的民眾相對愈認為有此必要，中立民眾的看法是52.8%認為有必要、23.7%沒有必要。

另外，該民調也問及，「行政院提出中央政府總預算，因為在野黨不同意內容所以還沒開始審查，有人主張先通過沒有爭議的民生相關預算，有爭議的預算中央政府和在野黨先溝通，也有人主張立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算，您比較傾向哪種看法」，46.3%認為可先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通，35.3%認為立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算，未明確回答有18.4%。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

【看原文連結】