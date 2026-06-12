最新民調遭賴瑞隆超車17.8%！他曝柯志恩「4大致命傷」

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政治中心／楊佩怡報導

這場2026年底的九合一地方選戰已進入白熱化階段，各黨派參選人全面進入備戰狀態。除了台北市蔣萬安與沈伯洋的「雙雄對決」成為輿論焦點外，其餘一級戰區的競爭同樣激烈，包括，新北市的蘇巧慧與李四川之爭、台中市由何欣純交手江啟臣，以及高雄市賴瑞隆對決柯志恩，皆備受各界矚目。其中，賴瑞隆與柯志恩在最新網路民調中，「這人」以46.2%支持度輾壓對手。





賴瑞隆支持度46.2%領先！高雄市長最新民調出爐…他曝柯志恩「4大致命傷」

賴瑞隆（右）在最新民調中以46.2%支持度超越柯志恩（左）的28.4%。（圖／民視新聞資料照）

賴瑞隆獲46.2%支持 雙方差距近18個百分點

根據新台灣國策智庫12日公布的最新民調結果，本次民調於6月9日至10日進行，共完成1094份有效樣本。數據顯示，在民眾支持度方面，民進黨籍候選人賴瑞隆獲得46.2%的支持，國民黨籍候選人柯志恩則為28.4%，雙方差距為17.8個百分點，另有25.4%的選民尚未決定支持對象。在勝選看好度方面，賴瑞隆以53.6%大幅領先柯志恩的25.3%，顯示多數市民普遍看好賴瑞隆的勝選機會。此外，現任市長陳其邁高達76.2%的施政滿意度，也被視為形成明顯的「執政延續效應」，為賴瑞隆的選情奠定穩固基礎。

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賴瑞隆支持度46.2%領先！高雄市長最新民調出爐…他曝柯志恩「4大致命傷」

在勝選看好度方面，賴瑞隆以53.6%大幅領先柯志恩的25.3%，這顯示一半以上的高雄選民看好賴瑞隆勝選機會。（圖／民視新聞資料照）

個人評價與政黨認同呈現結構性差異

在個人形象評價上，賴瑞隆的欣賞度為44.8%，高於不欣賞度的26.1%；相較之下，柯志恩的欣賞度為35.2%，不欣賞度則為38.6%，呈現負評略高於正評的狀態。政治表現滿意度方面，賴瑞隆獲得48.0%的滿意度，柯志恩則為32.4%。從政黨認同來看，民進黨以45.7%明顯高於國民黨的15.5%及民眾黨的7.9%。

賴瑞隆支持度46.2%領先！高雄市長最新民調出爐…他曝柯志恩「4大致命傷」

尹立分析柯志恩慘跌出3字頭的致命因素。（圖／翻攝自尹立臉書）

尹立盤點柯志恩民調跌出3字頭的4大致命原因

對此民調結果，民進黨高雄市議員參選人尹立發文盤點柯志恩的連續失誤，他列出4大致命失誤讓她民調跌出3字頭；第一是操作民調自產自銷。自己花錢委託民調，卻刻意隱匿出資者身分、套上獨立媒體的外衣。第二是夜路吹哨反成綠營催票機。拋出只差0.6%的魔術數字本想虛張聲勢，卻弄巧成拙。

第三是雙標認證敵方武器砸自己腳。藍營過去將該智庫做出蔣萬安大贏沈伯洋的數據奉為權威聖旨。如今同一個機構以同樣的科學抽樣做出高雄戰況，直接封死藍營批評機構效應的退路，讓柯志恩面對慘輸18%的結果完全無法反駁。第四是顧問團名單踩到社會道德紅線。柯志恩陣營近期公布的市政顧問團，成員竟被踢爆包含酒駕累犯與性騷前科的人士。直接引爆高標準要求形象的中間選民與年輕族群的強烈反感。





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