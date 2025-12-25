最新民調陳亭妃領先 林俊憲：我最能團結民進黨

台南市 / 綜合報導

接著關心2026台南市長選戰，最新民調出爐！綠營陳亭妃跟林俊憲要競爭出線機會，民調顯示兩人都勝過國民黨提名的謝龍介，但陳亭妃領先幅度較大，林俊憲則強調自己最能團結支持者；另一方面立委謝龍介今（25）日出席造勢活動，國民黨副主席季麟連居然送「道具槍」當吉祥物， 對此陳亭妃也表示，有點奇怪。

國民黨副主席季麟連VS.立委(國)謝龍介說：「謝龍介，凍蒜。」拿著道具手槍高喊凍蒜，國民黨要角逐台南市長的謝龍介，造勢活動上，副主席季麟連到場相挺，卻送上「道具槍」當成吉祥物，立委(國)謝龍介說：「我們就是要打擊黑金，官商勾結。」

想要將玩具手槍象徵「正義」，但反倒讓綠營對手先撿到槍，立委(民)陳亭妃說：「造勢場合出現槍，好像有點奇怪，我相信人民，應該也是這樣的感受。」立委(民)林俊憲說：「算是符合國民黨的黑金形象啦，尤其這幾天台灣社會非常敏感，應該要注意到社會的一個觀感。」

綠營可能人選難得口徑一致，炮口對外，畢竟此刻兩人也是競爭激烈，陳亭妃掃街，握手擁抱又搭肩菜攤肉舖不放過，陳亭妃現身台南六甲市場，同時也釋出競選影片，陸空戰齊發，因為即將進行「黨內初選」，要跟林俊憲一搏出線機會，林俊憲小孩合照。

除了直攻陳亭妃本命區安南區，舉辦親子活動搶攻支持度，1月還要連辦4場大型造勢，其中一場要找來，前行政院長蘇貞昌替他贊聲，但最新民調出爐，陳亭妃與林俊憲兩人互相比較，林俊憲落後近10個百分點。

藍綠對決情況，綠營不管派出陳亭妃或是林俊憲，都可以拿下過半支持度，但陳亭妃領先較多，立委(民)陳亭妃說：「亭妃的內參民調，基本上我們都是一直持續，領先的角色。」立委(民)林俊憲說：「國民黨不怕任何人，只怕團結的民進黨，唯有林俊憲，我可以團結。」台南選戰憲妃持續鬥法，謝龍介造勢上的一把玩具槍，也成兩陣營攻防話題。

