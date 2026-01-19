最新民調震撼高雄！柯志恩領先賴瑞隆達6％

▲《ETtoday民調雲》今（19）日公布國民黨立委柯志恩領先民進黨立委賴瑞隆達6％。（圖／翻攝柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026即將舉行地方選舉，民進黨推出立委賴瑞隆參選高雄市長，對決國民黨立委柯志恩，而根據《ETtoday民調雲》今（19）日公布的最新民調結果顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩以44.0%的支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距達6.3個百分點。

《ETtoday民調雲》今公布，調查顯示，若明天即舉行高雄市長選舉，在柯志恩和賴瑞隆的對決情境下，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，而其中，藍綠選民高度集中。



在國民黨支持者中，有高達97.2%表示支持柯志恩；在泛藍支持者中，柯志恩的支持比例亦達92.2%，顯示其在藍營基本盤中具備高度凝聚力。另外，民眾黨支持者對柯志恩亦呈現明顯傾向，支持比例為75.8%。



賴瑞隆方面，其支持者則主要集中於泛綠陣營。其中，有87.7%的民進黨支持者支持賴瑞隆，另有100.0%的台灣基進黨支持者全面支持他。此外，泛綠支持者中有69.8%支持賴瑞隆，而在時代力量支持者中，支持賴瑞隆的比例亦達58.5%。

值得關注的是，交叉分析發現，柯志恩與賴瑞隆在政黨支持結構上已呈現高度對立態勢，藍綠陣營分化明確。中間選民（不支持任何政黨）部分，柯志恩目前的支持度則是以37.5%領先賴瑞隆的23.2%

此次調查的時間為在2026年1月14日至16日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

