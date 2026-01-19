最新民調顯示「柯志恩贏賴瑞隆6.3％」 兩人都回應了

政治中心／倪譽瑋報導

2026高雄市長選戰，最新民調顯示國民黨的柯志恩獲得44.0%支持度，領先民進黨賴瑞隆的37.7%。今（19）日兩人都對民調結果做出回應，柯志恩表示，民調雖只做為參考，但也對自己的支持度感到欣慰，本次高雄市長選戰，除基本盤，中間選民的票也是關鍵；賴瑞隆則說，今天繼續進行掃街謝票行程，全力爭取市民的支持。

民進黨13日高雄市長初選，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，最後由賴瑞隆勝出對戰柯志恩。一份於2026年1月14日至16日進行調查，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%的民調顯示，柯志恩支持度為44.0%，領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，另有6.4%表態不投票、11.9%尚未決定。

如今在柯志恩受訪時表示尊重民調結果，看到中間選民的支持度「頗為欣慰的」，柯志恩認為，未來高雄市長的選舉，除了藍綠基本盤歸隊外，誰能夠在政策上贏得中間選民的認同，將成為勝負的重要關鍵。她也補充，選戰節奏仍會按照既定步伐前進，民調可作為參考。

賴瑞隆接受媒體聯訪也被問到民調一事，他表示今天繼續進行掃街謝票行程「全力爭取市民的支持。」

