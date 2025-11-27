最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因

▲根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35.7%)也小於民進黨。對此，前記者馬郁雯表示，「鄭麗文與黃國昌的連續脫序，敗光了藍、白大罷免累積的優勢。」

▲根據陣傳媒最新民調顯示，政黨支持度迎來驚人反轉。（圖／震傳媒提供）

馬郁雯今日在臉書發文表示，經歷726、823兩場罷免選戰後，民進黨狀況一直不好，從民調來看，在九月民進黨最谷底時，國民黨甚至不用藍白合，支持度就單獨超越民進黨，但沒想到隨著藍、白兩黨黨主席鄭麗文與黃國昌的連續脫序，完全敗光了大罷免累積的優勢。

馬郁雯指出，會造成民調反轉的主因有二。第一，這段期間執政黨在面對花蓮洪災、台中非洲豬瘟等突發事件的處理上不論是節奏或是步伐，都讓人感到安心，但這只能解釋民進黨支持度上揚的原因。

馬郁雯續指，第二，那該如何解釋國民黨與民眾黨民調雙雙崩跌？顯然鄭麗文的親中行為、黃國昌的狗仔事件是最主要的原因。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

