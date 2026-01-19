最新民調高虹安居冠 新竹市府：務實落實市政讓市民「有感」

2026年新竹市長選舉，國民黨禮讓現任市長高虹安爭取連任，最新民調顯示，高虹安以41.96%支持度，大幅領先所有潛在對手。對此，新竹市府表示，無論數字怎麼呈現，高虹安市長都會用務實的態度，把市政一件一件做到位，讓市民真正「有感」。

高虹安。（圖／中天新聞）

根據《鉅聞天下新聞網》公布的最新民調顯示，高虹安以41.96%的支持度，大幅領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%、前立委高嘉瑜及時代力量黨主席王婉諭的5.74%，國民黨何志勇的3.89%、民進黨議員施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；但仍有10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

對於民調結果，新竹市府表示，任何民調都是一種鼓勵與鞭策，無論數字怎麼呈現，高虹安市長都會用務實的態度，把市政一件一件做到位，讓市民真正「有感」。

新竹市府強調，現階段最重要的工作還是把市民交付的責任扛好，持續改善交通，加強建設與社福，把城市治理各項工作加速落實。高虹安市長會繼續用看得見的施政成果，回應市民朋友的期待。

新竹市政府。（圖／翻攝新竹市府官網）

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1,218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2025年11月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

