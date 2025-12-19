最新民調！不副署財劃法 民意不站在賴卓那一邊

財團法人台灣民意基金會今（19）日發表「行政院長拒絕副署立法院財劃法修正案的民意反應」即時民調。結果顯示，針對行政院長卓榮泰表示不副署、不執行立法院通過的在野黨版本財劃法修正案，39.2%民眾表示支持，42.8%不支持，不支持者比支持者多3.6個百分點。游盈隆教授認為，這顯示國人意見嚴重分歧。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

立法院12月5日否決行政院所提「財政收支劃分法」覆議案。對此，卓榮泰表示「對於不經正常議事程序的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力」，將不副署、不執行這項立法院通過的法案。

根據民調結果，25.5%民眾非常支持卓榮泰的作法，13.7%還算支持，18%不太支持，24.8%一點也不支持，9.1%沒意見，8.9%不知道或拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個重要訊息，國人對卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，意見嚴重分歧，毫無共識可言，但不支持者居多數。

最新民調顯示，不支持卓榮泰的人，略高於支持。（圖／台灣民意基金會）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受委託負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間為12月15日至17日，共三天，對象為全國二十歲以上成年人。

調查採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源為財團法人台灣民意教育基金會。

台灣民意基金會分析，對於卓榮泰院長不副署、不執行立法院所通過在野黨版本財劃法修正案，社會各界態度嚴重分歧，明顯循著綠藍白政黨支持傾向展開。這也顯示大罷免政治風暴平息四個月之後風雲再起，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現再度引爆。

