最新民調「不滿意沈伯洋」數據太驚人 牛煦庭酸綠帶歪風向

國民黨公布賴清德總統國政表現，以及民進黨立委沈伯洋的滿意度民調，其中沈伯洋的不滿意度有47%。（圖／姚志平攝）

國民黨昨（14）日公布賴清德總統國政表現，以及民進黨立委沈伯洋的滿意度民調，有48%民眾不滿意賴清德、47%不滿意沈伯洋。國民黨立委兼發言人牛煦庭指，民進黨將數據解讀成沈伯洋有4成不滿意，等於「沈伯洋有6成滿意」，然而真相並非如此。

牛煦庭委託TVBS進行民調，昨天公布「賴政府施政表現及兩岸議題民意調查報告執行」，結果顯示有72%民眾聽過沈伯洋、28%沒聽過，是否滿意沈伯洋擔任立委的表現？僅29%表示滿意，其中14%非常滿意，15%還算滿意；低於47%不滿意，其中11%不太滿意，36%很不滿意，24%民眾沒有意見。

針對民調結果，牛煦庭昨天在臉書發文提到，該民調是他自費於10月份委託，範圍不僅針對沈伯洋，其中還有許多關於國家總體發展的重要民意趨勢，民進黨卻選擇以偏概全帶歪風向，讓他深表遺憾。

牛煦庭透露，民調公布後，民進黨從上到下都沉浸在「只有我們懂沈伯洋」的粉紅泡泡世界裡：「4成不滿意等於沈伯洋有6成滿意！贏了！」、「一定是藍白懼怕沈伯洋！」結果翻開數據，不滿意高達47%，而滿意僅有29%，除了民進黨支持者滿意高於不滿意，各年齡、教育程度，都是不滿意佔大多數。

牛煦庭認為，沈伯洋是民進黨不分區提名男性第1名，也代表民進黨領銜出征大罷免，是試圖「以鬥爭取代治國」的代表性人物，這個「第1名」代表的是民進黨最深刻的發展途徑，因此「沈伯洋現象」值得好好研究。然而民意反應出爐，民進黨選擇「感動自己」，把全國民眾的反應都當成雜訊。

牛煦庭進一步指出，民調也顯示另一個警訊，本來全民應該高度支持的「全民防衛」，因為被政治人物、政治團體綁架，黑熊學院的推動，只剩下33%支持，原因出在黑熊學院、沈伯洋、民進黨，把國防變成政治色彩強烈的宣傳舞台，把國防當成鬥爭在野黨的工具，「當國防被政治化，人民自然反感」，既是現實也是民進黨最不敢面對的真相。

牛煦庭表示，該民調點出民進黨多麼忘記人間疾苦，包括經濟發展不滿意、打詐無感、司法不信任、兩岸悲觀等，「數字很殘酷，民進黨想轉移焦點，我也不太意外」。

牛煦庭強調，引用民調從不是為了嘲笑誰，而是提醒政府治國路線已經產生很大的問題，「人民要的是務實安全，而不是政治秀場。人民要的是穩定，而不是被某些人拉著一起自我感動」，面對國家安全、民生議題、台美關係，台灣承受不起任何一絲自我欺騙，政治人物越早走出同溫層，台灣越安全，這才是必須正視的嚴肅課題。

