最新民調！北市支持度力壓卓榮泰、鄭麗君 王世堅受寵若驚：怎麼可能

對於最新民調顯示自己北市支持度力壓卓榮泰、鄭麗君，王世堅表示，不可置信，怎麼可能。（圖／袁維駿攝）

《震傳媒》今天（28日）公布最新台北市長選舉民調，民進黨部分，立委王世堅支持度大勝行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，不過3人都落後現任台北市長蔣萬安不少。對於自己是綠營民調最高者，王世堅下午受訪時表示，「不可置信」，卓、鄭都學養俱佳、才德兼備、尤其行政能力都很強，自己不曉得有民調，並直呼「對不起，我不太曉得」。

根據《震傳媒》公布最新對比民調，若民進黨派出行政院長卓榮泰，支持度為24.0％，現任台北市長蔣萬安62.7％；派出行政院副院長鄭麗君則有27.4％，蔣萬安拿下60.4％；派出立委王世堅，支持度則有32.7％，蔣萬安52.0％，王世堅是3人之中與蔣萬安差距最小的（19.3％）。

廣告 廣告

王世堅今天下午出席中執會前接受媒體聯訪，對於自己民調領先卓榮泰和鄭麗君，王先是直呼「不敢置信，怎麼可能」，卓榮泰、鄭麗君都是學養俱佳、才德兼備，他們學資歷都很完整，尤其行政能力都很強，「我不知道有民調，對不起，我不曉得，不太可能吧」。

王世堅指出，民進黨還有好幾位優秀的人選，像是民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等，這幾位都還沒有放進去民調，可能結果會不一樣。

至於是否有最推薦的人選？王世堅認為，鄭麗君和高嘉瑜站出來跟蔣萬安對決，美女對上俊男，本身就有好多話題，雙方都很有智慧，精彩可期。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。

家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。



回到原文

更多鏡報報導

若出任中選會主委 游盈隆：將辭台灣民意基金會董座、董事

民眾黨團力推不在籍投票 游盈隆坦言：遇上九合一選舉肯定是災難

籲朝野坐下對話 卓榮泰轟藍白：擋總預算、國防預算，難道台美關稅也要擋？

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復