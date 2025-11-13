最新民調/台獨支持者流失150萬人 游盈隆：對民進黨的抗議！

根據最新民意調查，台灣人對於統獨傾向，44.3%認為台灣獨立比較好，這數據相較於10個月前，支持台獨的民眾大幅重挫7.5%，流失約150萬人，這也是總統賴清德上任後民眾希望台獨比例最低的一次。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，有數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。

總統兼民進黨主席賴清德。（資料圖／民進黨）

台灣民意基金會公布最新民調，詢問受訪者，「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為「兩岸統一」比較好，也有人認為「台灣獨立」比較好。請問您的意見是怎樣？是「台灣獨立」或是「兩岸統一」？」結果發現：44.3%台灣獨立，13.9%兩岸統一，24.6%維持現狀， 12.9%沒意見，4.4%不知道、拒答。

44.3%受訪者支持台灣獨立。（圖／台灣民意基金會）

這次民調和前一次（2024年12月）相比，期盼「未來台灣獨立的人」大幅下滑7.5個百分點，期盼「未來繼續維持現狀的人」略增0.4個百分點，期盼「未來兩岸統一的人」略增0.6個百分點。換算全國人口，代表這段期間，支持獨派人數流失約150萬人。

台獨支持者重挫7.5%，約流失150萬人。（圖／台灣民意基金會）

游盈隆分析，獨派人數大量流失原因可能不少，但最可能因素有三：第一，去年12月台灣勇奪世界12強棒球賽冠軍的效應逐漸消失；第二，去年底賴清德元首外交效應已不復存在；第三，這是大罷免大失敗的嚴重後果之一，也就是說，數以百萬計的台灣人以收回對台獨的公開支持來表達對民進黨的抗議。

游盈隆更指出，從賴清德總統上任以來，他一共做過三次台灣人統獨傾向調查， 這次是賴清德上任後「期盼未來台灣獨立」比例最低的一次。

此份民調為台灣民意基金會發布「台灣人統獨傾向的最新發展」 專題報告。訪問期間是 2025 年 10 月 13-15 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機 30%。有效樣本 1070 人，市話 750 人，手機 320 人；抽樣誤差在 95%信心 水準下約正負 3 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

