最新民調「大輸蔣萬安」！王世堅神回1句

▲王世堅今（30）日回應，任何民調於他都無意義，因為他根本沒有考慮選舉。（圖／記者陳威叡攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注，《TVBS》民調中心今（29）日公布最新民調，如果民進黨推派王世堅對決蔣萬安，蔣60%、王27%。對此，王世堅今（30）日回應，任何民調於他都無意義，因為他根本沒有考慮選舉。

根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，若民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距擴大至33個百分點，另外13%未決定。

民調沒意義！王世堅：小時候胖不是胖

針對民調結果，王世堅表示，「我不曉得，任何民調對我而言毫無意義，因為我根本沒有在考慮選舉的事情」，他現在有參與都是在幫忙各地議員的初選，有需要他的、他篩選過覺得這個人的人品好等等，用好幾個條件評估後會去幫忙。

針對近日好幾份民調，鄭麗君都大幅落後蔣萬安一結果，王世堅說，鄭麗君到現在為止都沒有宣布、也沒有接受說要參選台北市長，當然會在民調上吃虧很多；再者，鄭麗君在一般民眾的心目中就是很棒的副院長，都是在處理國家大事的，所以突然間被問到她參選，這當然會有落差，因為每個角色的定位不一樣；王世堅強調，現在誰贏誰輸都不是定論，「小時候胖不是胖」，等選將就位了，相信那時候的民調就不一樣。

