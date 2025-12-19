最新民調! 年改、財劃法雙戰線引爆，賴政府正面臨「多數民意」脫鉤危機

台灣民意基金會今（19）日發表兩項重量級即時民調，分別針對立法院「停砍公教年金」及行政院長卓榮泰「拒絕副署財劃法」進行調查 。這兩份調查結果猶如兩記警鐘，揭示了在野黨主導的立法權與民進黨執政的行政權之間，正陷入一場激烈的社會共識爭奪戰。然而，從數據來看，民進黨政府目前在兩大議題上皆處於民意守勢。

年改議題：中止改革未能贏得跨族群支持

首先，針對立法院三讀通過「停砍公教年金」並回溯至2024年生效一事，民調顯示出驚人的分歧 。儘管藍白兩黨合力推動，但全台僅有三成六（35.5%）的民眾表示贊成，而不贊成者高達四成八（47.6%），雙方差距達12.2個百分點 。

值得探討的是，這份反對聲浪並非僅來自特定族群。除了20-24歲的年輕族群外，全台各年齡層、各教育背景、甚至絕大多數職業別（如高階與基層白領、退休人員等）皆呈現多數反對 。甚至連身為直接關係人的「軍公教人員」，內部亦無共識，不贊成者（44%）略高於贊成者（41%） 。這傳達了一個清楚的訊息：國人對於「中止蔡英文時代年金改革」存有強烈疑慮，這對宣稱代表民意的藍白兩黨而言，無疑是一大壞消息 。

財劃法博弈：卓揆強硬立場引發社會分裂

另一方面，行政院長卓榮泰針對《財政收支劃分法》修法採取的「不副署、不執行」立場，同樣未能獲得穩定多數的支持 。最新民意顯示，39.2%的支持率對上42.8%的不支持率，不支持者領先3.6個百分點 。

這項數據背後隱藏著深刻的「社會分歧線」。55歲以下的社會中堅份子、高教育程度者（專科以上），以及最具代表性的中性選民，皆站在行政院的對立面 。游盈隆教授分析指出，這顯示在大罷免風暴平息後，傳統朝野支持者的全面對抗再次浮現 。卓揆採取法理與行政手段抗衡立法決議，雖然鞏固了綠營基本盤（八成支持），卻也流失了多數中立與高學歷選民的認同 。

行政立法衝突下的民意警訊

綜觀這兩份民調，台灣社會目前正處於一個「毫無共識」的動盪期。在野黨推翻年改未能說服全民，而行政院以強硬姿態對抗財劃法修法亦顯得力有未逮。當民意不再定於一尊，賴政府如何走出「綠藍白全面對抗」的僵局，將是2026年前最重要的政治考驗。

