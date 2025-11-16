最新民調／打臉鄭麗文？49.7%民眾贊成明年度國防預算、39.7%不贊成

記者盧素梅／台北報導

為了提升台灣自我防衛能力，明年度中央政府總預算，國防預算新台幣9495億元，占GDP3.32%，對此，台灣民意基金會今（16）日公布最新民調顯示，49.7%的民眾表示贊成，39.7%不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現透露了一個微妙的訊息，那就是，多數國人願意為提升台灣自我 防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。

財團法人台灣民意基金會今天上午發表「國人對2026超高國防 預算的態度」即時民調。民調詢問，「為提升台灣自我防衛能力，明年（2026）中央政府總預算，國防支出高達9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP） 3.32%。請問您贊不贊成？」結果發現：23.2%非常贊成，26.2%還算贊成， 19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。

國人對2026國防預算高達9495億的反應。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆分析，這項發現透露了一個微妙的訊息，那就是，多數國人願意為提升台灣自我 防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。

民調分析，從年齡層看，除了55-64歲外，每一個年齡層都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，20-24歲，五成四贊成，二成二不贊成；25-34歲，五成一贊 成，四成一不贊成；35-44歲，五成四贊成，四成不贊成；45-54歲，五成四贊 成，四成一不贊成；55-64歲，四成六贊成，四成八不贊成；65歲及以上，四成三贊成，三成七不贊成。

從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭 分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這 項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持 者，八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成； 民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八 不贊成。

另外，從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，除了基宜 花東金馬之外，各地都出現多數或一面倒贊成這項超高國防預算。具體地講， 台北市，四成八贊成，四成四不贊成；新北市，四成八贊成，三成九不贊成； 桃竹苗，四成七贊成，三成九不贊成；中彰投，四成七贊成，四成四不贊成； 雲嘉南五成三贊成，二成九不贊成；高屏澎，五成五贊成，三成六不贊成；基 宜花東金馬，四成六贊成，五成不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要 負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

