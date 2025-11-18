最新民調／政黨支持度！民進黨以31.1%穩居第一 游盈隆曝一警訊
記者盧素梅／台北報導
台灣民意基金會今（18）日公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，民調顯示，31.1%支持民進黨，25.8%支持國民黨， 14.7%支持台灣民眾黨。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，盡管民進黨仍居台灣第一大黨，但受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆一打二還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點，這是一個嚴重的警訊。
台灣民意基金會今天發表11月民調報告，民調詢問「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨…等等。在所有政黨中， 您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：31.1%民主進步黨，25.8%中國國民黨， 14.7%台灣民眾黨，2.4%其他政黨合計，24.7%沒特別支持哪一個政黨，1.3%不知道、 拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成一支持民進黨，二成六支持 國民黨，一成五支持民眾黨，其他小黨合計2.4%，二成五中性選民。
游盈隆表示，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現若干變化。民進黨支持度下滑1.8個百分 點；國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點，中性選民下滑2.6個百分點。 請參見圖39。 整體來講，過去一個月，台灣人的政黨支持傾向出現一些起伏，值得略作分析。
游盈隆分析，首先，民進黨方面，目前以三成一支持度，仍穩居台灣第一大黨。經歷大罷免超級 風暴後，雖連續兩個月有復甦跡象，但這個月再下滑1.8個百分點，和大罷免大失敗之 前榮景相比，顯得消瘦不少。此外，受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆一打二還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點。這是一個嚴重的警訊，尤其2026九 合一地方選舉已經是胎動階段。
第二，國民黨方面，過去一個月，政黨支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其 在新任黨主席鄭麗文諸多爭議性言論與作為之後，更顯離奇。
政黨支持度起伏必有其內在因果。歸納起來，至少三個短期因素可能有助於國民黨 11 月支持度提升：一、政府普發一萬元現金，11月5日起接受登記；本會本月民調也 顯示多數民眾歸功於在野黨；二，近期國民黨力推「停砍公教年金」，為數眾多的退休或 現任公教人員因預期受益而表態支持；
三，國民黨與民眾黨近期力推恢復「公投綁大選」， 引起廣大民眾共鳴。這三大短期因素是否相當程度抵銷了鄭麗文變數的負面效應？值得 推敲。 第三，民眾黨方面，過去四個月，政黨支持度都維持在14個百分點上下，沒有明 顯起伏，可以算是一種新均衡狀態。小草很黏，讓人印象深刻，但與去年總統大選期間 的盛況相比，恍如隔世。柯文哲京華城案，台北地院預計四個月內宣判，那將是攸關民 眾黨命運的歷史轉折點。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是2025年11 月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%， 手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下 約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度 加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金 會(TPOF)。
