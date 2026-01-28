最新民調！新竹縣長人選未決「藍營黨內相爭」徐欣瑩勝陳見賢17.6%

記者羅欣怡／新竹報導

「全國公信力民調公司」今（28日）公布民調結果。（圖／「全國公信力民調公司」提供）

國民黨新竹縣長人選未決，徐欣瑩、陳見賢誰出線，外界都很關心。「全國公信力民調公司」今（28日）公布民調，分別以徐欣瑩、陳見賢、以及可能的對手鄭朝方3人進行調查，結果曝光。

藍綠對決分析

民調中，若由徐欣瑩對上民進黨可能參選人鄭朝方，徐的支持度為39.3%，高於鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；反觀若改由國民黨另一人選陳見賢對決鄭朝方，則呈現33.5%比36.1%的落後局面。

廣告 廣告

地方政壇人士分析，新竹縣並非傳統鐵板一塊的藍綠結構，竹北市與外圍鄉鎮選民組成多元，中間選民與年輕族群比例逐年提高，候選人的形象、整合能力與跨陣營吸引力，往往比政黨標籤更具影響力。從這個角度觀察，徐欣瑩在藍綠對決中能建立領先，顯示其個人條件具備一定擴張性。

「全國公信力民調公司」今（28日）公布民調結果。（圖／「全國公信力民調公司」提供）

三腳督選情動態

民調顯示，若以三人同場競逐情境，徐欣瑩以32.0%支持度居於首位，鄭朝方30.7%緊追其後，陳見賢則為17.5%。分析指出，若藍營未能完成整合，恐將出現選票分流、讓綠營坐收漁利的風險；然而在藍票尚未集中前，徐仍能守住第一，顯示其基本盤較為穩固，也具備一定吸納中間選民的能力。

「全國公信力民調公司」今（28日）公布民調結果。（圖／「全國公信力民調公司」提供）

黨內互比與認同

民調也問及「在徐欣瑩與陳見賢之間，較支持誰代表國民黨參選縣長」時，徐的支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%，差距達17.6個百分點。

交叉分析亦顯示，徐欣瑩的支持結構不僅來自傳統藍營；在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐在對上鄭朝方時支持度達58.0%，在與陳見賢的黨內對比中更高達75.4%。

該份民調於1月24日至26日進行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1,074人，在95%信心水準下抽樣，誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權。

更多三立新聞網報導

徐欣瑩遭爆「73制」協商拍桌！胞弟親還原現場：沒桌子要拍什麼？

徐欣瑩蹭軍系遭打臉？黃國竹委員會主委邱國樑發聲明：嚴守中立

2強選1！藍營新竹縣長初選陷入僵局 粉專「示警1事」：不是開玩笑的

藍營初選爆內鬥！陳見賢認「一清被抓」秀良民證：用半輩子守護的尊嚴

