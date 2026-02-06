最新民調：日本執政聯盟席次上看逾6成 大雪添不確定性

2026年2月3日，日本埼玉縣東松山市選民等候首相高市早苗前來出席自民黨競選活動。路透社



日本眾議院大選週日（2/8）即將登場，日媒週四（2/5）發布最新民調，自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟有望拿下逾6成席次；立憲民主黨與公明黨組成的主要在野黨「中道改革聯合」，席次則可能從現有的167席減半。

《日經新聞》這項全國民調是在3日至5日以電話及網路進行，並納入其他報告。結果顯示，在眾院465個總席次中，自民黨可望取得300席以上；中道改革聯合的席次則可能大幅滑落至80席以下。

即使選情已接近尾聲，全日本289個單一選區中，仍有超過半數競爭激烈，因此只要有些微變動，都可能影響各選區領先人選。

有多項因素可能影響投票率與選民的決定，進而改變選舉結果。分析指出，新成立的中道改革聯盟仍未獲得廣泛支持，最終選舉結果難料。

天氣就是影響投票率的因素之一。日本氣象廳週四預測，北日本至西日本的日本海一側週五起將持續降雪，週日將達到高峰，部分地區降雪量可能達到警報等級，需注意交通可能癱瘓。

共同社指出，中道改革聯合極為關注大雪的影響，中道共同幹事長安住淳說：「投票率和天氣或許也會改變結果。」

根據日本氣象廳，北海道週五將遭遇惡劣天氣，可能出現暴風雪和巨浪；在通常降雪較少的關東、九州等太平洋一側，週六、週日也可能出現積雪。

北海道和東北地區向來是原本立憲民主黨的優勢選區。選舉對策相關人士苦惱表示：「如果連原本的支持者都因下雪而無法投票，那就糟糕了。」

然而，中道的幹部也憂心表示：「若投票率極高，就會變成對首相的信任投票，選票將流向自民黨。」新興小黨「參政黨」黨魁神谷宗幣則表示，為了取得更多席次，「無論如何都要提高投票率，要讓無黨派選民也去投票。」

日本上一次在2月舉行眾院大選是1990年，投票日當天天氣大多晴朗，投票率為73.31%。

