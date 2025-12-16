即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會就2026年高雄市長選舉拍板定案，要採取初選民調機制，而綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺也積極爭取選民支持；不過，在賴瑞隆家人涉入校園霸凌案後，《NOWNEWS今日新聞》今（16）日獨家取得綠營內參民調顯示，邱議瑩以51.4%的支持度領先其他3人。對此，邱議瑩也回應了！

民進黨高雄市長初選民調時間，已經訂在明年（2026）1月12日至17日；賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺也在領表登記後，紛紛努力爭取市民的支持，望能真正披綠袍挑戰國民黨高雄市長參選人、國民黨高雄市黨部主委兼立委柯志恩。

由於近期賴瑞隆因家人涉入校園霸凌案件，而受到外界矚目，根據《NOWNEWS今日新聞》今日獨家報導，取得民進黨首播內參民調，結果顯示邱議瑩以51.4%的支持度贏過其他3人，而依序由高至低的支持度，分別是許智傑的48.5%、賴瑞隆的48.4％及林岱樺的48.1％；值得注意的是，不論是由誰出線，這份民調都顯示都會贏過柯志恩。

對此，邱議瑩則回應，這份民調跟她掌握的了解是符合的，也符合目前的趨勢，她也會納入參考，也感謝市民肯定，「在剩下二十幾天時間，我會持續勤跑基層，用政策爭取更多的支持」。

原文出處：快新聞／最新民調！民進黨高雄市長初選「這人」領先 邱議瑩回應了

