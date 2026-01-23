最新民調／江啟臣46%、何欣純31% 差距縮小

如果由江啟臣與何欣純對決，江啟臣獲得46%的支持，31%支持何欣純，差距由去年一月調查的24個百分點減為15個百分點。（圖：江啟臣、何欣純臉書）

根據TVBS今（23）日公布最新民調，台中市長選舉，如果由江啟臣與何欣純對決，江啟臣獲得46%的支持，31%支持何欣純，兩人差距由去年一月調查的24個百分點減為15個百分點。如果是楊瓊瓔與何欣純對決，兩人差距僅兩個百分點。（請聽AI報導）

根據這份剛出爐的民調顯示，20到29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，支持江啟臣的比例則略減至35%；30到39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，略高於江啟臣的39%，其他年齡層民眾支持江啟臣的比例都明顯高於何欣純，其中又以50到59歲支持江啟臣的比例最高，達到58%，26%支持何欣純，兩人差距超過三成。

如果國民黨推派楊瓊瓔參選台中市長，與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度來到36%，何欣純支持度是34%，雙方差距只有兩個百分點，另外30%未決定。

民調詢問，江啟臣和楊瓊瓔兩人選中，比較可能投票支持哪一位擔任台中市長，結果顯示，江啟臣獲得54%台中市民的支持，楊瓊瓔有20%支持。這次調查是在1月19號到1月22號晚間6點半到10點進行，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點以內。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)