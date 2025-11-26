最新民調「沈伯洋被消失」？他一句話酸爆

▲民進黨立委沈伯洋日前被點名出戰台北市長選舉。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2026年台北市長選戰持續升溫，但民進黨人選遲未明朗，引發政壇高度關注。根據《短新聞》公布最新民調，其中綠營以王世堅的「勝選機會」最高；在與國民黨籍台北市長蔣萬安的對比中，王世堅獲得29.9%支持度，落後蔣萬安的49.1%，差距維持在20個百分點以內。然而，被點名的熱門人選綠委沈伯洋卻未被納入對比名單，引來粉專嘲諷：「民調不準，民調不公！」

民調結果指出，若由吳怡農出馬挑戰蔣萬安，支持度為24.5%，落後蔣的56.9%；改換吳思瑤參選，支持度僅22.4%，蔣萬安則有58.9%支持；若由社民黨台北市議員苗博雅投入選戰，則獲28.4%，同樣不敵蔣萬安的59.4%。

進一步交叉分析顯示，王世堅在「20～29 歲」、「30～39 歲」、「40～49 歲」的年齡層中，均取得逾三成支持，尤其在30～39歲族群中獲得43.7%支持度，甚至超越蔣萬安的37.9%，成為此次民調中的一大焦點。

不過，更讓網友議論紛紛的是，多次受到聯電創辦人曹興誠力挺的綠委沈伯洋竟完全未入列，這讓擁有1.2萬人追蹤的臉書粉專「台派怎麼輸」，立刻發文吐槽該民調：「竟然沒有中國紅熊！！！民調不準，民調不公，青鳥沒有表態！」更諷刺只要青鳥表態，「黑熊尊者一定會勝過蔣萬安」。

留言區也出現大量酸言回應「小沈呢？」、「怎不見老曹極力推薦的沈伯洋？」、「怎麼沒有黑熊，我想要看」、「唯一支持紅毛熊代表民進黨出來參選」、「這甚麼爛民調，為什麼沒有沈伯洋？最強的人選沒擺上去，根本假民調」，網友的砲火相當猛烈，不過也有人質疑，《短新聞》過去並非固定發布政治民調的單位，其可信度有待商榷。

此次民調由《短新聞》委託循證民調有限公司執行，調查時間為11月17日至19日，使用家用電話系統隨機抽樣，共完成1077份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差±2.99%，並依人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地比例進行加權。

