最新民調》綠營高雄市長封關民調 邱議瑩「對比式」、「互比式」暫居第一領先

2026高雄市長民調初選封關民調，立委邱議瑩在「對比式」與「互比式」民調中皆暫居第一，成為目前領先者。 圖：雨晴指標民調公司提供

[Newtalk新聞] 民進黨將在本月中旬舉行高雄市長黨內初選，根據封關前最新民調顯示，立委邱議瑩在「對比式」與「互比式」民調中皆暫居第一，成為目前領先者；在對比式民調中對上國民黨柯志恩時，支持度更是突破五成，互比中則以 20.8% 居冠。許智傑則排名第二；林岱樺雖在互比式拿下第二，但整體聲勢受助理費爭議影響；賴瑞隆疑因霸凌案處置爭議聲勢有些下滑。

民進黨預計於下週進行高雄市長初選民調。對此，根據一份綠營內部人士在封關前掌握的最新民調顯示，四名參選人中，邱議瑩不論在對比式或互比式調查中，皆呈現單獨領先的態勢。值得注意的是，在對比結果方面，許智傑以些微差距領先賴瑞隆，林岱樺則居於末位；至於互比部分，林岱樺排名第二，領先賴瑞隆與許智傑。

廣告 廣告

根據民進黨初選規定，初選所採是對比式民調。其中，邱議瑩對柯志恩是51.8%與27.6%，未表態20.7％；許智傑對柯志恩是49.4％與30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對柯志恩是49.2％與30.1%，未表態20.8％；林岱樺對柯志恩是46.7%與23.5%，未表態為29.8%。雖然四位候選人中邱議瑩都取得領先地位，不過四位民進黨候選人都領先國民黨的柯志恩。

另一方面，若是用互比式民調，邱議瑩則已20.8％的支持度，領先林岱樺的18.5%、賴瑞隆的18.0%與許智傑的8.3%，未表態則是34.4％。從對比式跟互比式民調中可以發現，邱議瑩都單獨位居第一。

據高雄地方人士透露，邱議瑩在最後階段展現出爆發力與衝刺力，主打「市長牌」，強調延續高雄市長陳其邁高滿意度施政，成功激起綠營支持者的熱情，讓聲勢從鳳山區大造勢、政見會後持續看漲，並且透過與立委黃捷等高人氣明星合體的全市大車掃，逐漸拉開與其他候選人的差距。

至於立委許智傑方面，地方人士分析，他憑藉深耕鳳山多年的在地人脈，以及持續勤跑基層的策略，使其在選戰後期逐步打開「AI小金剛」的知名度；再加上成功促成媽祖繞境，以及 LaLaport 大型商場即將開幕的政績加持，讓許智傑的整體聲勢呈現後來居上的態勢。

在賴瑞隆與林岱樺部分，熟悉高雄這場選舉的綠營人士指出，林岱樺在助理費案爆發後，聲勢便逐步往下滑，即使透過幾場大規模造勢，仍無法拉抬聲勢，只能保住基本盤支持度。而賴瑞隆則疑似霸凌案中因初步處置不當，甚至讓另一方家長感到不受尊重，可能影響了學生家長族群觀感，這是聲勢下滑最大關鍵。

這次調查由雨晴民調公司進行，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為115年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。以SPSS19.0統計軟體進行資料分析，並依據高雄市民政局 114 年 9 月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

憲妃激戰下週執行民調！民進黨下多項禁令：9日起不得媒體露出

劉世芳等人遭列台獨頑固分子 外交部：配合中國舉報者應受法律制裁