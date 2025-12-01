最新民調「能贏3綠委、幾乎打平賴瑞隆」 柯志恩：符合趨勢

國民黨立委柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）





2026高雄選戰，民進黨初選還在「4搶1」競爭激烈，國民黨的柯志恩已在勤跑地方，畢竟高雄被綠營視為穩定票倉，柯志恩要加緊腳步，爭取市民支持。12月有最新民調出爐，柯志恩對上邱議瑩、許智傑、林岱樺都能勝選，但綠營若是賴瑞隆出線，柯志恩僅落後2個百分點，仍在誤差值內。

高雄市長初選戰局，雙姝看了11月底的民調，一位冠軍、一位墊底。立委（民）邱議瑩vs.立委（民）林岱樺：「這個民調是媒體公布的，所以我並不清楚什麼叫買民調，（我不針對任何個人或團體，那只希望以大局為重。）」

這份民調不只顯現邱議瑩會贏，也凸顯民進黨在高雄的優勢，4選1全都大勝國民黨的柯志恩，甚至有三人都能獲得半數以上的支持率，不過林岱樺僅百分之43，難怪一位說別太在意，另一位質疑民調真實性。立委（民）邱議瑩vs.立委（民）林岱樺：「（民調）真實性也好，或者是它的虛假性也好，幾乎全部破功嘛，（我還是一句老話，不管民調的數字如何，我還是會持續奮戰到最後一天。）」

12月初最新民調，可見林岱樺再度落後但冠軍換人，並顯現民進黨只有賴瑞隆可以勝選，賴瑞隆以百分之42的支持率，小幅領先國民黨柯志恩的百分之40。

立委（民）賴瑞隆：「任何的民調，我們都會納入參考，未來我們會持續，提出更多的願景，實際的做法。」

立委（民）許智傑：「我們可以看出一個，統一的趨勢，就是我都坐二望一。」

國民黨柯志恩也關注究竟會對上誰。立委（國）柯志恩：「相較於前兩天上報所公布的，我們覺得比較跟我們觀察的，趨勢是趨於一致的。」

儘管林岱樺稱高雄市民已揚棄派系藩籬，但邱議瑩跨黨派大造勢，可見英系、蘇系連線逐漸成形，4搶1局面，還看新潮流的賴瑞隆、許智傑，是否整合取勝。

高雄市長陳其邁：「彼此的競爭是君子之爭，也沒有傷了和氣，我覺得就繼續。」

檯面上君子之爭，檯面下暗潮湧動，畢竟沒人願意功敗垂成。

