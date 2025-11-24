最新民調「落後陳亭妃、小贏林俊憲」 謝龍介：有一些微妙變化

2026年台南市長選舉相關話題備受各界熱議，有媒體今天公布民調，若民進黨推派立委陳亭妃參選與國民黨立委謝龍介對決，陳的支持度為 47%，謝34%；若民進黨推派立委林俊憲參選，則謝龍介的支持度為41%，林38%。對此，謝龍介也進行回應自己勤走基層時發現台南鄉親想要改變，「有一些微妙的變化」。

根據《TVBS民調中心》今天公布的最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與謝龍介對決，陳的支持度為 47%，與今年9月的調查相較，回升6個百分點，謝的支持度為34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由 5個百分點增加至13個百分點。

如果民進黨推派林俊憲參選台南市長，與謝龍介對決，謝龍介支持度較今年2月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度下增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外21%未決定。

而根據《TVBS新聞》報導，針對該份民調，謝龍介受訪回應，自己勤走基層時發現台南鄉親想要改變，而這份民調中也有很多參考數據，「有一些微妙的變化」，自己該去補強的也會開始做打底的工作。

而針對民調顯示，小草的支持度與9月相比時下降11個百分點，是否要繼續加強？謝龍介也回應，這要尊重兩個黨中央的決策，目前國民黨和民眾黨還沒談到合作與整合，自己相信很快就會談定，自己跟幾位白營候選人、地方黨部都有接觸，過去也有合作經驗，應很快就會展現出藍白合作氣勢，「相信又會帶來改變，台南市長選舉情會有新的局面」。

前述調查是TVBS民意調查中心於11 月17日至20日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查， 共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為 228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼 隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項，進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

