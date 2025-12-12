最新民調！藍白慘遭主流民意打臉 8項爭議法案「過半不支持」

即時中心／黃于庭報導

當今國會由國民黨團、民眾黨團掌握多數，兩黨聯手通過爭議法案，更封殺國防特別條例草案、政院版《財劃法》，甚至遲未審議中央政府總預算，導致朝野衝突加劇。對此，民進黨今（12）日公布最新民調，顯示藍白一系列爭議法案，多數民意均不支持。

近期藍白立委接連提出亂台法案，不僅多案逕付二讀、甚至強行三讀，已對國家安全、社會安定及財政永續造成嚴重衝擊。民進黨今日由發言人吳崢、韓瑩召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，多項爭議法案均遭到高比例民眾反對，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意，維護國家安全及財政永續，不應以政治操作犧牲國家長遠利益。

民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）

韓瑩指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84%民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79%民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55%民眾不支持；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾5成民眾反對。

接著，韓瑩進一步說，在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對。

民進黨今日公布多項爭議法案民調。（圖／民進黨提供）

數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。韓瑩強調，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

民進黨今日公布多項爭議法案民調。（圖／民進黨提供）

因此，吳崢重申，民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。過去助理費曾匯入立委個人帳戶，衍生弊端、傷害勞權，正是跨黨派共同推動改革才建立制度保障；年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願意承擔當年的政治代價，只為確保國家財政永續。

最後，吳崢直言，近年國家財政由虧轉盈，地方補助與各項政策推動，都是改革累積的成果，請在野黨不要以傷害台灣的法案，來傷害全民跨黨派付出努力獲得的改革成果。

民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

本民調來源民進黨民調中心，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式為年齡、性別、戶籍，加權數依內政部公布之2025年1月人口統計資料。六等親、修離島建設、助理費由立委統籌不需單據、助理費除罪化、修不當黨產條例調查日期為2025年12月8日至10日，完成數1105份，抽樣誤差在95%信心水準下，約為±2.9%。修國籍法、中配6改4、停止公教年改調查日期為2025年11月24日至25日，完成數985份，抽樣誤差在95%信心水準下，約為±3.1%。

原文出處：快新聞／最新民調曝光！藍白慘遭主流民意打臉 8項爭議法案「過半不支持」

