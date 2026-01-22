最新民調／藍白8度封殺1.25兆國防特別預算，7成認台灣國防不足！立院頻阻擋合適嗎？數字說話了

面對中國長久存在且不斷升高的軍事威脅，藍白第八度封殺規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例及特別預算（強化防衛國防特別預算）。 台灣勵志協會（TIA）周二（1/21）公布最新「台灣情勢調查」民調，其中顯示有逾7成民眾認為台灣國防不足以保護安全，更有超過6成民眾認為立法院封殺1.25兆國防特別預算並不適當。 TIA直言，強化國防已成為跨黨派共識，在野黨持續阻擋國防預算恐難獲民意支持。

民調：超過7成民眾憂台灣國防不足 逾6成認立院擋國防預算不當

台灣勵志協會於2026年1月7日至11日進行「台灣情勢調查」，針對全國20歲以上民眾完成1200份有效樣本。此次調查，採住宅電話與手機樣本各600份、1比1配置的嚴謹方法論，有別於業界常見的7比3配置，以反映當前資訊社會結構。

調查結果顯示70.7%民眾認為台灣國防不足以保護安全，62.5%認為立法院封殺1.25兆國防特別預算並不適當。TIA於1/21公布民調結果，由該會執行長賴榮偉主持，邀有師大東亞系教授范世平、成大政治系教授王宏仁與會。

王宏仁分析，民眾認為國防不足主因乃軍備裝備不足（41.4%），其次為軍力不足（28.8%）及國際支持度不足（28.6%）。他強調，62.5%民眾認為封殺國防預算不適當，「執政黨有相當大的民意支持應該繼續推動，在野黨不應該封殺這1.25兆國防預算」。

范世平：認為國防不足民眾跨政黨 主因在無法即時採購武器

范世平則指出，認為國防不足的比率跨越政黨，民進黨支持者為70.6%、國民黨為70.9%、民眾黨更達75.6%。他強調這是一個共識，表示大家都認為國防有提升的必要性，藍綠差異不大。

范世平分析，軍力不足的擔憂已大幅下降，因自從前總統蔡英文將義務役提升為一年後，此問題就大幅下滑；但他也指出，國際支持不足的比例偏低，與美國持續出售先進武器給台灣有關，大家不再認為國際支持不足，反而認為是我方自己無法及時採購武器。

值得關注的是，兩岸關係從去年第六名躍升為第三大不滿意因素。王宏仁分析，此民調在中共12月底軍演結束後進行，反映軍演有效，中國藉此破壞台灣民眾對政府的信心，他提醒執政黨，年底縣市長選舉前須提早預防，若中國要介選，會繼續以軍演破壞民眾對政府的信心。

逾5成6民眾認美國不會派兵協防 20-29歲「疑美論」比例最高

在兩岸與國際議題上，若兩岸發生軍事衝突，56.4%民眾不相信美國會派兵協防台灣。范世平對此坦言訝異，尤其20至29歲族群不相信比例達63.4%居第二高，「疑美論」在年輕族群中值得關注。

調查顯示，67.1%民眾認為中國對台灣的思想滲透嚴重，主要管道為社群平台與網路言論（68.2%）。范世平指出，認為滲透嚴重比率最相對較低的是20至29歲族群（61.2%），對此年輕人可能已經習以為常，但讓他看得有點膽戰心驚。

中國思想滲透嚴重 賴榮偉：最主要來自社群平台

在身分認同上，針對中國國民黨主席鄭麗文主張「我們都是中國人」，66.1%民眾不認同，20至39歲族群不認同比率更突破七成。范世平認為，民眾黨支持者在此議題上呈現矛盾，52.6%不認同，介於民進黨的92.3%與國民黨的24.8%之間，與民眾黨支持者較多是年輕人有關。

賴榮偉補充，有關中國對台灣的思想滲透嚴重程度，20至29歲族群確實相對較低，但也超過六成；這族群，同時表現出對美國協防台灣的不相信。他表示，值得注意的是，這族群對於鄭麗文主張「我們都是中國人」，高達七成者不認同。

賴榮偉直言，若對照此族群表示，「社群平台與網路言論」乃中國滲透最主要者，這或許就是中共與其代理人介入的方式與結果。他說，換言之，年輕人不認同身分是中國人，卻因為「生存焦慮」被認知作戰。

要強化國防、認中國滲透嚴重、不自認是中國人 民調：台灣跨黨派、跨族群共識

賴榮偉總結表示，自2025年11月的調查至此次，台灣社會存在跨黨派、跨族群的共識：民眾普遍期待強化國防、認為中國滲透嚴重、不認同「我們都是中國人」。

賴榮偉強調「安全是和平的根，生活是人民的心，民主是生活的本」，民眾冀望安全自主，與世界交流，經濟結構改善是生活的期待，台灣的生存與發展價值更在於民主。他直言，福爾摩沙要面對挑戰，須「不逃避、不妥協、不退讓」。

TIA指出，此調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查時間為民國115年1月7日至1月11日，調查對象為全國20歲以上民眾，抽樣方法採分層隨機抽樣，市話與手機各半（共1,200份有效樣本），信心水準在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

