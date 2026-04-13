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政治中心／林靜、 宋弘麟 新北報導

新北選戰升溫，蘇巧慧自宣布參選、黨正式徵召後、展現驚人爆發力及開拓票源能力，最新一份"美麗島電子報"民調顯示，蘇巧慧在適任度方面獲得43.5%、首度超過李四川的41.5%，另外支持度，李四川也僅以1%幅度些微領先蘇巧慧，顯示年底選戰，新北有望藍天變綠地。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「進喔 進喔 你我有緣再相逢。」

南下苗栗，參加白沙屯拱天宮媽祖繞境活動，蘇巧慧上台獻唱招牌拿手歌"粉紅超跑"。

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民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「迎向白沙屯媽祖。」

蘇巧慧這歌聲不得了，台下志工、香燈腳們每個個聽到忘神，現場氣氛有夠嗨。

民眾vs.民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「蘇巧慧當選，巧慧巧慧巧慧，當選當選當選。」

支持者也超給力、高喊凍蒜一定贏，一年一度媽祖遶境盛事，蘇巧慧把握機會跟民眾搏感情。已經啟動第二輪新北市場掃街活動的蘇巧慧，勤跑基層如今似乎成果也顯示在民調上，"美麗島電子報"公布最新民調，李四川支持度35.5%、僅以1%幅度微幅領先蘇巧慧的34.5%，在誤差範圍內；而適任度方面，蘇巧慧以43.5%、首度超過李四川的41.5%。

最新民調！蘇巧慧適任度超車李四川 支持度僅落後1%

最新民調! 蘇巧慧適任度超車李四川 支持度僅落後1%（圖／民視新聞）民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「參選六百多天以來，可以看到民調從兩位數差距，到現在互有領先，感謝不分黨派，不分年齡的民眾支持我們，肯定我們團隊的方向政見和願景，新北市需要一位能夠帶領新北，邁向新時代的市長，而我會朝這目標努力。」

李四川競辦發言人陳欣怡：「各項民調我們參考，李四川會持續秉持前進現場，以及解決問題的能力，來為新北市打拼。」

資深媒體人邱明玉：「這本來就是國民黨的優勢選區，再加上國民黨有行政優勢，又是侯友宜，被蘇巧慧追這麼近，這在以往選戰當中很罕見，所以我覺得李四川，真的真的要非常緊張。」

最新民調！蘇巧慧適任度超車李四川 支持度僅落後1%

最新民調! 蘇巧慧適任度超車李四川 （圖／民視新聞）政治評論員張益贍也分析，這代表蘇巧慧開拓票源能量高於李四川、而民眾黨在新北支持度僅7%，因此未將黃國昌列入。

距離地方大選倒數8個月，藍綠陣營持續角力，不到最後一刻，誰都不敢鬆懈。

原文出處：最新民調！蘇巧慧適任度超車李四川 支持度僅落後1%

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