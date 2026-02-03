最新民調／賴清德信任度攀46.9%，大罷免以來首度黃金交叉！鄭麗文負評增逾20百分點，綠藍白都不挺

面對藍白聯手於立法院全面無差別杯葛，總統賴清德、行政院長卓榮泰執政至今逾1年半，民眾滿意度為何？ 根據《美麗島電子報》周一（2/2）發布的「2026年1月國政民調」顯示，民眾對賴總統信任度，有46.9%信任，月增4.3個百分點；43.3%不信任，月減5個百分點。 這顯示民眾對賴總統信任度、不信任度，是自去年大罷免前夕低谷以來，首度開始呈現「黃金交叉」。 此外民眾對卓內閣施政滿意度有43.2%滿意、42.3%不滿意，也呈「黃金交叉」。 另外，對於2025年10月上任的中國國民黨主席鄭麗文，民調顯示民眾對其不信任度在3個月間增加20.3個百分點。 其中泛藍民眾更是對鄭麗文的負面評價增加14.5個百分點，且有高達53.5%民眾對其不信任，對其負面評價更是高於國民黨。

藍白立法院無差別杯葛 民調：賴清德信任度增至46.9%

賴總統、卓揆自2024年5月20就任後，面對藍白聯手在立法院持續亂刪亂凍或無限期杯葛總預算等，以及持續以「逕付二讀」、強行表決等方式通過多項爭議法案，引發的朝野關係緊張持續至今。

廣告 廣告

《美麗島電子報》周一發布「2026年1月國政民調」指出，就民眾1月對賴總統信任度而言，有46.9%信任（21.9%很信任、25%還算信任），月增4.3個百分點；43.3%不信任（28.6%很不信任、14.7%有點不信任）月減5個百分點，未明確回答有9.7%。

民調認為，咸信是因台美貿易談判幾乎底定，且多數民眾對政府談判結果與團隊表現尚屬肯定以致。民調指出，民眾1月對賴總統信任評價已見逆轉但仍呈分歧，大致回到2025年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

《美麗島電子報》民調完整版按這裡

對賴總統執政不滿意度首度低於5成 對卓內閣滿意度反超不滿意度

民調顯示，就民眾1月對賴總統執政的整體表現而言，46%表示滿意（16.9%很滿意、29.1%還算滿意），月增加5.4個百分點，48%不滿意（29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意），月減4.2個百分點，未明確回答有6%。

民調認為，調查顯示不滿意賴總統執政的民眾，自2025年7月以來首度低於5成，而民眾1月對賴總統的執政表現評價則非常分歧，但已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

對於民眾看待卓揆整體施政表現，有43.2%滿意（15.3%很滿意、27.9%還算滿意），月增5.1個百分點；42.3%不滿意（24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意），月減少2個百分點，未明確回答的有14.6%。

民調解讀，民眾1月對卓揆的施政評價已見逆轉但非常分歧，另值得注意是，滿意卓揆施政表現的民眾，是去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

政黨好感度綠>藍>白 民眾黨反感度破5成

在各政黨好感度部分，民調顯示，民眾1月對民進黨好感度，43.9%有好感（13.9%很有好感、30.0%有些好感），月增5.6個百分點；45.%反感（24.5%很反感、20.5%有些反感）月減4.9個百分點，未明確回答有11.2%。

在最大在野黨中國國民黨好感度部分，34.4%有好感（6.1%很有好感、28.3%有些好感），月減0.7個百分點；49.9%反感（27.4%很反感、22.5%有些反感），月增0.4個百分點，未明確回答的有15.7%。

對於自居「關鍵少數」的第三大黨台灣民眾黨好感度，民調有30.8%有好感（有5.3%很有好感、25.5%有些好感），月減2.1個百分點；51.8%反感（32.1%很反感、19.7%有些反感），月增4.1個百分點，未明確回答有17.5%。值得注意的是，民眾本月對民眾黨的反感達去年5月以來的新高。

鄭麗文負評3個月飆20.3個百分點 藍白支持者負評都有增

對於去年10月18日上任的國民黨主席鄭麗文，該調查詢問民眾「整體來講，您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，結果有28.7%信任（6.4%很信任、22.3%還算信任）；53.5%表示不信任（35.6%很不信任、17.9%有點不信任），未明確回答的有17.8%。

民調分析，對照這次調查34.4%民眾對國民黨有好感、49.9%反感，可見目前民眾對國民黨印象評價高於該黨鄭麗文主席。

民調指出，另值得注意是與去年10月對鄭麗文的好感度相較，正面評價雖僅減少1.7個百分點且在抽樣誤差範圍內，但對鄭的負面評價卻在3個月間增加20.3個百分點，泛藍民眾對鄭的負面評價增加14.5個百分點，國民黨支持者對鄭負面評價增加11.7個百分點。

民調續指，至於泛綠民眾對鄭麗文的負面評價增加20.2個百分點，而民眾黨支持者對鄭的負面評價增加19.5個百分點。至於中立民眾對鄭麗文的負面評價，則是增加21.2個百分點。

該調查交叉分析發現，僅民眾黨支持者與泛藍民眾等群信任鄭麗文的多於不信任，其餘各群民眾明顯不信任鄭麗文，尤其男性、或台北市及高屏與基宜花東離島、或70歲以上、或國中與專科及研究所學歷、或泛綠民眾等群超過5成5表示不信任，中立民眾則有17.9%信任、41.1%不信任。

此民調由戴立安設計與分析，委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍涵蓋全國22縣市，對象為設籍且年滿20歲民眾。調查時間為1月26日至28日，採電腦輔助電話訪問，住宅與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以等比分層隨機抽樣後再隨機抽取。共完成1075份有效樣本（住宅698、行動377），在95%信賴水準下，抽樣誤差最大為±3.0%。

相關新聞： 最新民調／藍白8度封殺1.25兆國防特別預算，7成認台灣國防不足！立院頻阻擋合適嗎？數字說話了





更多今周刊文章

力積電跌停沒在怕！億元教授押身家買進「股價上看110元」，為何不買台積電理由曝光「這4檔抱股過年賺翻倍」

星巴克買一送一「限時2天」！奶香烤舒芙蕾那堤、維也納風香醇那堤、焦糖瑪奇朵都有？飲品一次看

他抱可寧衛(8422)9年，「土方之亂」前賣股少賺上百萬領悟：為何別追飆股？股市生存更需要2種「慢」實力