最新民調！賴清德、卓榮泰執政滿意度回溫 總統信任度破四成

總統賴清德、行政院長卓榮泰執政表現的滿意度持續回升。《美麗島電子報》公布最新民調，11月份賴總統的執政滿意度突破4成，來到40.9%，比前一個月增加0.8個百分點；卓揆的部分則增加2個百分點，也接近4成滿意度。民進黨立委認為，這是行政團隊展現強大行政能力，讓支持度逐步回升。

卓揆執政較上月增2% 11月滿意度近「大罷免前」評價

《美麗島電子報》於11月底進行的調查發現，國人對總統賴清德在執政方面的滿意度突破四成，比前一個月略增0.8個百分點，從民調中也可看出，大罷免之後滿意度持續上升；行政院長卓榮泰的施政表現同樣呈現回升，本月來到39.5%，比前一個月增加2個百分點，已接近大罷免投票前的評價。

賴清德、卓榮泰執政滿意度回溫。圖／台視新聞製圖

民進黨立委吳思瑤表示，這段時間執政黨強化對內政務的推動，不論是救災或是豬瘟議題，都展現行政團隊強大的專業能力，更振奮的是，民進黨整體的政黨表現也獲得人民肯定。她說，「雖然在台灣忠誠的在野黨還沒有看到，但是負責任的執政黨，我們努力做到。」

卓冠廷、戴瑋姍將請辭發言人 傳林楚茵、李坤城接任

民進黨的整體好感度在11月依舊是三黨中最高，來到39.9%。隨著2026選戰逼近，黨內投入議員選戰的發言人，包括卓冠廷、戴瑋姍，都將在近期請辭。據了解，發言人職務將由同黨立委林楚茵、李坤城接手，期盼能運用自身在國會的論述能力，為執政黨捍衛政策理念，也為2026選戰發揮最強戰力。

台北／黃子庭、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

