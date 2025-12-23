最新民調／近6成認民進黨不清廉 游盈隆示警「極大的否定」

民調近6成認為民進黨不清廉。（圖：台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天（23日）公布「台灣人眼中的民主進步黨」最新民調，有近6成認為，民進黨不是一個清廉的政黨；也有5成5的人不同意它是最有執政能力的政黨。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，對強調「清廉」為創黨核心價值的政黨，是極大的否定。

台灣民意基金會今天公布民進黨民調，有10.7%非常同意民進黨是清廉政黨，24%還算同意、24.6%不太同意，34.5%一點也不同意，4.7%沒意見，1.4%不知道、拒答。顯示3成5同意，5成9不同意。不同意者比同意者多24.4個百分點。

廣告 廣告

游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是在近6成台灣成年人眼中，民進黨不是一個清廉的政黨，只有3成5的人認為是。這對一個強調「清廉」是它創黨核心價值的政黨而言，是極大的諷刺，極大的否定，極嚴重的警訊。

游盈隆指出，值得注意的是，在8個政黨形象特質中，民進黨支持者唯獨在「清廉」這一項，顯得不夠自信。具體地說，民進黨支持者，24%非常同意，44.5%還算同意，20.1%不太同意，5.3%一點也不同意，5.9%沒意見、不知道。

至於民進黨是最有執政能力的政黨，17%非常同意，22.8%還算同意，25.2%不太同意， 30.1%一點也不同意，3.4%沒意見，1.4%不知道、拒答。5成5不同意。不同意者比同意者多15.5個百分點。

游盈隆認為，民進黨執政近10年，整體執政表現未能說服多數公民。除了65歲及以上長者外，其他年齡群組都呈現一面倒不同意。連民進黨邁向執政中央社會基礎的河洛人，都超過半數不同意。中性選民則有2成5同意，6成不同意。

關於民進黨是值得人民信賴的政黨；18.9%非常同意，25.5%還算同意，21.9%不太同意，28.9%一點也不同意，3.6%沒意見，1.1%不知道、拒答。顯示4成4同意「民進黨是值得人民信賴的政黨」，5成1不同意。不同意者比同意者多6.4個百分點。

游盈隆認為，這對執政的民進黨而言，是一個壞消息，因為涉及人民是否放心交付政權；中性選民，2成5同意，6成1不同意。中性選民一面倒不同意，在未來選舉競爭激烈時，可能構成致命傷。

游盈隆指出，民調結果顯示，民進黨形象中有四個強項、兩大罩門、兩個明顯有待改進之處。四個強項中，反共立場堅定、主張台灣獨立、重視民主、自由與人權、重視經濟發展。兩大罩門是，清廉與執政能力；除此之外，民進黨在究竟代表誰的利益、是否值得人民信賴等兩大方面，都有很大的努力空間，去改進、修正或釐清。

關於民進黨「是主張台灣獨立的政黨」；28.8%非常同意， 31.1%還算同意，16.6%不太同意，16%一點也不同意，4.9%沒意見，2.7%不知道、拒答。顯示6成同意民進黨是一個主張台灣獨立的政黨，3成3不同意。同意的比不同意的多27.3個百分點。游盈隆認為，這樣的反應對民進黨來說是個好消息，不是負債，是資產。

游盈隆指出，高達6成台灣人眼中的民進黨是「主張台灣獨立的政黨」，在一個過半數人傾向台灣未來要獨立的社會，這樣的反應對民進黨來講不但不是壞消息，反而是一個好消息；不但不是負債，反而是資產。

關於民進黨「是一個反共立場堅定的政黨」，有36.55%非常同意，25.4%還算同意，17.8%不太同意，13.8%一點也不同意，4.3%沒意見，2.1%不知道、拒答。顯示6成2同意「民進黨是一個反共立場堅定的政黨」，3成2不同意。同意者比不同意者多30.3個百分點。

游盈隆分析，民進黨反共立場堅定在台灣社會已粗具共識，反共已成為民進黨形象重要的一部份。

關於民進黨「是重視民主、自由與人權的政黨」，27.9%非常同意，27.7%還算同意，17%不太同意，23.8%一點也不同意，2.5%沒意見，1.2%不知道、拒答。顯示5成6同意，4成1不同意。同意者比不同意者多14.8個百分點。

游盈隆認為，這是民進黨的榮耀與資產；但台灣民主化30年後，還有高達4成1國人不以為然，這對一個以民主價值起家的本土政黨是個警訊。

訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。