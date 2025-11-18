最新民調／逾半數民眾認為國民黨反共立場不堅定、 不清廉、無執政能力

記者盧素梅／台北報導

台灣民意基金會今（18）發表「台灣人眼中的中國國民黨 」民調顯示，調查聚焦八項重要特質，民調顯示，在多數台灣人眼中，中國國民黨只有重視經濟發展，也重視民主、自由與人權兩項獲得歡迎或肯定；在多數台灣人眼中，國民黨有六項不受歡迎或不受肯定的特質，包括反共立場不堅定、 不清廉、非最有執政能力、非代表一般老百姓利益、不是值得人民信賴的政黨、以及中國認同多於台灣認同。其中，有逾半數民眾認為，為國民黨不反共、不清廉、無執政能力。

台灣民意基金會今天發布11月民調報告，中心主題是「台灣人眼中的中國國民黨 」。首先是國民黨的認同問題：民調詢問「它是認同中國多於認同台灣的政黨」？結果發現：23.8%非常同意，26.5%還算同意，27.3%不太同意，12.1%一點也不同 意，6.2%沒意見，4.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人， 五成同意國民黨是一個認同中國多過於認同台灣的政黨，三成九不同意。同意的比不同意的多10.9個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現傳達一個重要訊息，那就是，過半數台灣人眼中的中國國民黨是「認同中國多於認同台灣的政黨」，在一個七成五以上的人具有台灣認同的社會，這樣的反應對國民黨來講絕非好消息。

二，關於中國國民黨的反共立場：民調詢問「它是一個反共立場堅定的政黨」？ 結果發現：5.5%非常同意，16.6%還算同意，35.9%不太同意，31.2%一點也不同 意，6.8%沒意見，4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人， 二成二同意「國民黨是一個反共立場堅定的政黨」，六成七不同意。不同意的比同意的多 45 個百分點。這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，「中國國民黨不是一個反共立場堅定的政黨」已成台灣社會的高度共識。

三，關於中國國民黨的民主價值信念：民調詢問「它是重視民主、自由與人權的政黨」？ 結果發現：13.4%非常同意，36.1%還算同意，23.8%不太同意，19.8%一點也不 同意，4.5%沒意見，2.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣 人，近五成同意「國民黨是一個重視民主、自由與人權的政黨」，四成四不同意。同意 的比不5.9個百分點。

游盈隆分析，這項發現傳達一個極重要的訊息，那就是，國民黨威權政黨的歷史污名經歷解嚴後近四十年，隨著台灣政治自由化、民主化、本土化後，在很大程度上已經被淡化， 甚至漂白。如今在台灣多數社會大眾眼中，它已經成為一個重視民主、自由與人權的政黨。

四，關於中國國民黨的清廉問題：民調詢問「它是一個清廉的政黨」？ 結果發現：5.1%非常同意，21.4%還算同意，35.7%不太同意，28.8%一點也不同 意，5.4%沒意見，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人， 二成七同意「它是一個清廉的政黨」，六成五不同意。不同意者比同意者多38個百分點。

游盈隆分析，這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，「中國國民黨不是一個清廉的政黨」已成台灣社會的基本共識。

五，關於中國國民黨是否重視經濟發展：民調詢問「它是重視經濟發展的政黨。請問您同不同意？」結果發現：16.6%非常同意，36%還算同意，20.3%不太同意，18.6%一點也不同意， 5.2%沒意見，3.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成 三同意「它是重視經濟發展的政黨」，三成九不同意。同意者比不同意者多13.5個百分點。

游盈隆分析，這項發現傳達了一個訊息，那就是，在多數台灣人眼中，國民黨是重視經濟發展的政黨，雖然也有三成九的人不以為然。這對國民黨無疑是個好消息。

六，關於中國國民黨代表什麼階層利益的問題：民調詢問「它是代表一般老百姓利益的政黨」？ 結果發現：10.8%非常同意，27.9%還算同意，29.2%不太同意，24.1%一點也不同 意，4.7%沒意見，3.4%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人， 三成九同意「它是代表一般老百姓利益的政黨」，五成三不同意。不同意者比同意者多 14.6 個百分點。

游盈隆分析，這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，在過半數台灣人眼中，國民黨可能是代表任何一種利益的政黨，但不會是代表一般老百姓的利益。

七，關於中國國民黨的執政能力：民調詢問「它是最有執政能力的政黨」？ 結果發現：10.7%非常同意，25.8%還算同意，31.5%不太同意，23.7%一點也不同 意，6.1%沒意見，2.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人， 三成七同意「它是最有執政能力的政黨」，五成五不同意。不同意者比同意者多18.7個 百分點。

游盈隆分析，這項發現傳達了一個微妙的訊息，那就是，在多數台灣人眼中，中國國民黨也許有 某種執政能力，但並非最有執政能力的政黨。

八，關於中國國民黨是否值得人民信賴：民調詢問「它是值得人民信賴的政黨」。請問您同不同意？ 結果發現：9.8%非常同意，28.9%還算同意，29.6%不太同意，22.7%一點也不同 意，5.9%沒意見，3.1%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人， 三成九同意「它是值得人民信賴的政黨」，五成二不同意。不同意者比同意者多13.6個百分點。

游盈隆分析， 這項發現傳達了一個很直接的訊息，那就是，在過半數台灣人眼中，國民黨不是值得人民信賴的政黨。這個發現寓意深遠，值得再三推敲。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11 月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%， 手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下 約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度 加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金 會(TPOF)。

