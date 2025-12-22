最新民調 過半民意不樂見白藍擋國防

台灣F-16戰機。(國防部發言人)

總統賴清德日前提出未來8年投入 1.25 兆元國防特別預算，以因應中國對台軍事威脅並回應美國期待，但相關法案近期在立法院程序委員會遭藍白立委聯手暫緩列案，引發爭議。





台灣民意基金會今(22)日公布最新民調，結果顯示 53.7% 民眾不樂見國防特別預算在未經國會實質討論前即遭封殺，僅 30.2% 表示樂見。





調查顯示，16%受訪者表示「非常樂見」、14.2%「還算樂見」，而「不太樂見」與「一點也不樂見」合計達 53.7%；另有 10.5%沒意見，5.6%不知道或拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，明顯過半數民意反映兩大憂慮，其一是對中國軍事威脅的安全焦慮，其二是擔心美國對台防衛承諾與期待因此落空。





從年齡與教育程度觀察，各年齡層與不同教育背景均呈現多數不樂見國防預算遭擋，其中 20 至 24 歲族群高達 59% 表示不樂見。顯示反對封殺國防預算的態度，已跨越世代與學歷差異，成為普遍社會現象。





在政黨傾向方面，民進黨支持者有 87% 不樂見；國民黨支持者中，52% 樂見、33% 不樂見；民眾黨支持者則有 59% 樂見、29% 不樂見。值得注意的是，即便在野黨支持者中，仍各有約三成不樂見國防預算遭暫緩列案。





本次調查於 2025 年 12 月 15 至 17 日進行，有效樣本 1077 人，在 95% 信心水準下抽樣誤差約正負 2.99 個百分點。