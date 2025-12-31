最新民調！高虹安10大政策獲肯定 5項滿意度破7成
媒體今(31)日公布最新民調結果，新竹市政府在長者照顧政策、教育數位升級、年輕家庭照顧政策、不舉債辦建設與穩健財政方針、環境品質改善、教育硬體改善、城市觀光行銷推廣、安全通學環境改善、環保永續政策及道路改善等10大政策滿意度均接近七成，其中「長者照顧政策」滿意度最高，達78.9%。媒體詢問市府回應，對此，市府表示，每一項民調數據與市民意見，皆是市長高虹安與市府團隊施政的重要參考依據，高虹安秉持「市民的大小事，都是市府的大事」理念，不忘謙卑初心，持續推動城市進步，致力打造市民幸福有感的「安居科技城」。
《ETtoday民調雲》公布最新調查顯示，高虹安10大政策皆獲市民肯定，其中以「長者照顧政策」滿意度最高（78.9%），其次為教育數位升級（74.6%）、年輕家庭照顧政策（73.4%）、不舉債辦建設與穩健財政方針（72.3%）以及環境品質改善（70.5%）。排名第六至第十的政策依序為教育硬體改善（69.9%）、城市觀光行銷推廣（69.9%）、安全通學環境改善（69.5%）、環保永續政策（69.0%）及道路改善（68.3%），滿意度均接近七成，顯示市府施政方向獲得多數市民支持。
在長者照顧方面，市府表示，高虹安秉持「老幼共好、幸福友善」理念推動全齡社福政策，不僅持續發放安老津貼與重陽敬老禮金，更擴大敬老愛心卡使用範圍並將點數提升至800點，新增農會消費、藥局代買、搭乘台鐵、國道客運、敬老愛心計程車及租借國民運動中心場地等多元服務；同時提供弱勢長輩每月1,000元營養金補助、重陽禮金請領資格放寬為55歲以上原住民長輩也可領取，並對百歲人瑞加贈敬老禮金，全方位照顧長輩生活，讓長者在竹市安心生活、健康樂活。
市府表示，高虹安上任3年以來，致力落實「新竹好學」教育願景，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間。除落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」，打造優質且具前瞻性的數位學習環境外，三年來共增改建15棟校舍、2棟活動中心、12處校園運動場館或球場、8校操場，建置或改善28校通學步道，補助市立高中增班14班、改善2校專業藝術教育場地、3校特教班及多功能教室，並補助18校教學空間與25校大型集會場所冷氣建置或改善，同時成立全國第二所數位實驗高中，奠定城市長遠發展的教育基礎。
市府指出，在照顧長輩的同時，高虹安秉持「從小到老，照顧到好」、「最小負擔，最大幸福」理念推動全齡社福政策，包含祝你好孕補助與到宅坐月子服務、放寬好孕專車使用資格、生育津貼提高至每胎3萬元，以及托育補助大幅加碼（公共化提升至7,500元、準公共化提升至14,500元）。並預計自115年3月起，育兒津貼每月加碼1,000元，原有補助加上市府加碼後，每月可領取6,000元至8,000元；同時規劃新增10處公共托嬰中心及南區親子館，並佈建赤土崎多功能館、兒少家庭福利館及少年福利服務中心。
市府提到，高虹安上任3年嚴守財政紀律，累計還債達83億元，平均替每位市民減債超過1萬7,000元，將人均負債降低至4,911元，朝「零負債城市」穩健邁進。
市府指出，在環保與永續發展方面，市府發布《新竹市2050淨零排放白皮書》及自願檢視報告(VLR)，增設1處空氣品質淨化區、3處空氣品質維護區，並啟動焚化爐升級工程及新建1座廚餘堆肥處理廠，提升垃圾處理效能與資源循環成效。市府亦率全國之先推出ESG媒合平台，已成功媒合76案ESG合作，透過公私協力落實「宜居永續」願景；同時，市府也改造11處公園綠地，並維護管理全市260處公園綠地及觀光區，打造更多親近自然的公共空間。
市府指出，高虹安上任後積極推動城市行銷，結合科技、文化與生活特色，三年來辦理賞花季、兒藝節、國際動漫節、國際風箏節、玩啤派對、微光市集、竹風好市集、青草湖系列活動，行銷新竹「山（十八尖山）、湖（青草湖）、海（南寮漁港）」城市特色，共計吸引1,072萬人次遊客，較上任前成長3.4%。並首辦新竹市購物節帶動54億元消費，114年第二屆更創下逾60億元消費佳績。
市府指出，在推動城市願景的同時，高虹安秉持勤懇務實精神解決市民生活中的各項問題，三年來，市府已改善易肇事路口518處、開闢7條新道路，完成17,403公尺實體人行道與4,341公尺標線型人行道，拓寬2處道路或橋梁，完成路平64萬平方公尺、側溝改善11,985公尺、汰換路燈7,400盞，持續打造安全、宜居且有品質的生活環境。
市府強調，市府團隊在高虹安帶領下，穩健推動各項政策，民調結果顯示多數市民給予正面肯定，但市府不會因此自滿，將持續傾聽民意、精進施政。感謝市民朋友的監督與支持，每一項民調數據、每一位市民的聲音，都是市府前進的重要動力，市府團隊將不忘謙卑初心，專注市政、用心回應市民期待，「安居科技城」就是現在進行式。
