最新民調！黃國昌新北市長夢碎：連他都輸 藍徵召李四川時間曝
政治中心／程正邦報導
民眾黨主席黃國昌近日展開校園巡迴演講，不過其在透明度上的「雙標」行徑，卻成為政論節目的討論焦點。三立《新台派上線》主持人李正皓質疑黃國昌一向高喊「公開透明」、連法庭也要直播，但校園演講卻連手機都不准學生拍，根本是「超速仔中的超速仔」。國民黨新北市議員林金結更揭露2個月前原本調黃國昌贏劉和然，如今爆出狗仔風波，民調只剩劉的一半，更別提藍營熱門人選李四川，「我們完全沒有提到要讓」。
雙標爭議！黃國昌校園演講禁拍遭嗆「還我憲法法庭」
時事評論員溫朗東在節目中拿出學生在社群媒體上「偷偷拍」的畫面證明，現場確實「全程不開放拍攝，同學拿手機被阻止」，他火力全開嘲諷：「黃國昌你不是說法庭要直播嗎？你不是吹哨者聯盟嗎？結果你演講不給人家拍，連演講都不敢直播，還想法庭直播，笑死！」
現場有學生手持大法官「釋憲聲請書」大聲抗議「還我憲法法庭」，表達對黃國昌立場轉換的不滿。溫朗東更辛辣建議黃國昌可以弄個「反直播大聯盟、反透明大聯盟、黃國昌2.0黑箱版」。
李正皓爆料：黃國昌連跟學生講話都「賴」清德
李正皓進一步爆料，政大學生在演講中有針對大法官提名議題向黃國昌提問，但據學生反映，「我覺得黃國昌回得很鳥」。因為黃國昌的回答核心是「賴清德沒有跟在野黨溝通」，並將問題歸咎於「民進黨否決他們自己提名的人」。李正皓痛批：「他連跟學生講話都賴給賴清德」，黃國昌甚至將話題轉向「許宗力帶大法官去歐洲考察，報告書寫很爛」，李正皓質疑：「請問這跟否決大法官有什麼關係？」凸顯黃國昌在核心政治議題論述上的混亂。
新北市長夢碎！最新民調：黃國昌連「新北許光漢」都輸20%
如今匯流新聞網最新公布的「2026新北市長選情評估」民調，李正皓直呼：「結果現在出來真的民調，他連劉和然都不如！」溫朗東還提到新北市副市長劉和然形象照仿效男星許光漢穿搭，笑說黃國昌與劉和然的兩人對比中，「新北許光漢」支持度高達48.8%，黃國昌僅有29.8%，「劉和然贏黃國昌20%」。
若將對手換成國民黨前副市長李四川，差距更為懸殊，李四川支持度高達62%，黃國昌僅有21%，李正皓震驚地說：「只有李四川的三分之一！他連劉和然都輸，劉和然夠弱了對不對？黃國昌下課，你們根本不用理他啦。」
「全世界最討人厭的人」？不欣賞度近6成 國民黨過半討厭他
溫朗東指出，對黃國昌最致命的指標是「政黨支持度鐵度」，在三黨對比中，民進黨支持蘇巧慧的比例達84%、國民黨支持李四川達86%，但民眾黨支持黃國昌的比例卻僅有67%，溫朗東強調：「這個指標非常重要…你連鐵票區你都守不住，你後面怎麼打？」在三強鼎立的民調中，黃國昌更僅拿下16%支持度，而他自身的民眾黨支持者也「挺他的都不夠多」。
匯流民調更顯示黃國昌的「不欣賞度」極高，整體不欣賞度高達57.6%，溫朗東形容：「他現在變全世界最討人厭的人」，因為「再多一點點就是六成的人討厭他」。更值得注意的是，討厭他的人跨越藍綠光譜，民進黨有88%不欣賞他，更可怕的是連國民黨也有52%不欣賞他，李正皓驚呼：「國民黨都過半的人討厭黃國昌」，溫朗東因此認為黃國昌選新北「應該是沒戲唱」。
林金結揭內幕：狗仔事件導致黃國昌民調「急速下降」
國民黨新北市議員林金結則透露一份兩個月前（狗仔事件爆發前）未公開的民調數據進行對比分析，林金結對比發現，在狗仔事件前，劉和然支持度是輸給黃國昌的，但在「狗仔事件後」（匯流民調），劉和然卻大贏黃國昌。林金結強調：「很顯然狗仔事件的這件事件是重挫了黃國昌」。
林金結直言，黃國昌「沒有堅持選新北市的資格了」，並認為目前態勢上看來，「沒有李四川，是沒有辦法贏這個蘇巧慧」。他指出，蘇巧慧的體系已在動員，且民調穩定，他已經跟李四川談過，等輝達MOU簽完後，希望國民黨迅速在農曆年後徵召李四川，以穩固藍營在新北的勝算。
選新北不妙？PK李四川、劉和然都輸慘 他看破：黃國昌沒有選票擴張能力
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
新北民調／蘇巧慧知名度23.2％奪第一！本人：做好準備面對一對一選戰
藍修法保中配參政！周軒：你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？
