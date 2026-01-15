最新民調！44.3%支持vs.45.2%反對!軍購特別預算民意拉鋸 賴清德「順應民意」說遭打臉

台灣民眾黨今(15)日公布最新民調顯示,針對賴清德政府提出的1兆2500億元軍購特別預算,有44.3%民眾表示支持,45.2%不支持,支持與反對比例幾乎打平。更值得關注的是,高達66.6%民眾贊成總統應親自到立法院進行國情報告,說明軍購特別預算的必要性並回答立委提問。

這項民調於1月11至12日進行,有效樣本1100份,在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.95%。調查顯示,在政黨傾向方面,民進黨支持者有92.5%支持軍購特別預算,但國民黨支持者有80.2%不支持,民眾黨支持者則有67.8%不支持,顯示此議題存在明顯的政黨立場分歧。

廣告 廣告

民調也發現,針對美國軍售延遲交貨問題,73.4%民眾支持「政府應先要求已付款的軍事設備盡快交貨,未來改為依交貨進度付款,不應在未拿到設備前就完全支付大筆款項」的主張。以2019年編列2472億元購買66架F16V戰機為例,至今一架都未交貨,凸顯軍購付款機制的問題。

此外,針對立法院通過的軍人加薪及提高警消退休待遇兩項法案,67.6%民眾支持行政院應依法編足預算。對於在野黨要求行政院先補足相關預算才審查總預算的主張,有51%民眾表示贊成。

民調結果顯示,賴清德1月14日呼籲「朝野順應廣大民意儘速排審總預算、國防特別條例」的說法,與民意實際狀況存在落差,凸顯行政與立法部門在預算審議上的對立僵局。

（圖片皆由民眾黨團提供）

更多品觀點報導

教授怒批賴清德「把總統職位做賤」 莊瑞雄打斷引爆衝突後握手和解

不貪不取就免責？學者痛批賴清德混淆憲政責任

