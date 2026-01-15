最新民調！45%不挺1.25兆軍購 66%要賴清德赴立院說明

民眾黨今（15）日公布最新民調，針對賴清德政府提出的1.25兆元特別軍購預算，有44.3%民眾表示支持，45.2%不支持，支持與反對比例幾乎打平。民調同時顯示，高達66.6%民眾贊成總統應親自到立法院進行國情報告，說明軍購特別預算的必要性並回答立委提問。

總統賴清德。（圖／路透社）

最新民調詢問民眾是否支持賴政府1.25兆軍事國防特別預算，結果顯示，26.8%非常支持、22.5%還算支持、31.7%非常不支持、13%不支持、6%不知道或沒意見。合計來看，有49.3%支持、45.2%不支持。

1.25兆國防特別預算最新民調。（圖／民眾黨）

在政黨傾向方面，民進黨支持者有92.5%支持軍購特別預算，但國民黨支持者有80.2%不支持，民眾黨支持者則有67.8%不支持，顯示此議題存在明顯的政黨立場分歧。

針對美國軍售延遲交貨問題，民調發現73.4%民眾支持「政府應先要求已付款的軍事設備盡快交貨，未來改為依交貨進度付款，不應在未拿到設備前就完全支付大筆款項」的主張。以2019年編列2472億元購買66架F16V戰機為例，至今一架都未交貨，凸顯軍購付款機制的問題。

這項民調於1月11日至12日進行，有效樣本1100份，在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.95%。市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調 查；手機電話調 查方法，以數位發展部公佈的手機前 5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

