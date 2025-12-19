【最新民調】48%國人反對停砍公教年金，反對者較贊成者多出12.2%

財團法人台灣民意基金會今(19)日發表「立法院修法停砍公教年金的民意反應」即時民調報告。研究結果顯示，針對立法院於12月12日三讀通過、回溯至2024年生效的「停砍公教年金」修法，台灣社會並未展現共識，且不贊成者明顯多於贊成者，對積極推動此法的在野陣營而言是一項重大警訊。

民調數據：反對聲音高出贊成逾一成 根據調查，在二十歲以上台灣成年人中，僅有13.5%非常贊成這項修法，22%還算贊成，而不太贊成者佔19.7%，「一點也不贊成」者則高達27.9%。加總計算後，僅三成六（35.5%）表示贊成，卻有近四成八（47.6%）表示不贊成，反對者比支持者高出12.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆教授指出，這顯示多數國人對於中止蔡英文時代的年金改革持保留甚至反對態度。

廣告 廣告

↑（圖片由台灣民意基金會提供）

跨族群分析：除極年輕族群外，社會各界多持反對票 在年齡層分析方面，除20-24歲年輕人有46%較高支持度外，其餘各年齡層皆呈多數不贊成。教育背景方面，從大學及以上到小學以下，每一類別皆呈現明顯多數反對。職業背景則顯示，包含白領、勞工、退休人員皆反對此修法；值得注意的是，身為利益關係人的「軍公教人員」內部對此亦無共識，不贊成者（44%）甚至略高於贊成者（41%）。

政治意涵：在野黨支持者意見分歧 在政黨傾向分析中，民進黨支持者高達七成四表示反對。儘管國民黨與民眾黨聯手推動修法，但其內部支持者並非高度凝聚，分別有三成（國民黨）及三成二（民眾黨）的支持者對此修法表示不贊成，反映出即便是藍白支持者，對於年改「回頭路」亦存有疑慮。

本次調查由游盈隆教授設計，委託山水民意研究公司於12月15-17日進行，共收集1077份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

更多品觀點報導

最新民調! 年改、財劃法雙戰線引爆，賴政府正面臨「多數民意」脫鉤危機

民主正在死去！吳宗憲：國家機器都在閉嘴、獨裁就完成了

