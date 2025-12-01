最新民調：57.9%認國內經濟現況差 43.8%對卓榮泰施政不滿
立法院會10月17日三讀通過其中含普發現金1萬元，行政院財政部稱11月 11 日起入帳，民眾有何感覺？最新民調顯示，36.3%民眾認為國內整體經濟現況算是好，但高達57.9%認為不好；另對行政院長卓榮泰整體施政滿意的只有39.5%，感到不滿的有43.8%。
《美麗島電子報》針對「台灣民心動態調查」進行追蹤調查，包括了國內經濟現況、賴清德總統、行政院長卓榮泰、朝野政黨及統獨、兩岸關係等均做民意調查。
依據最新民調顯示，11月調查有36.3%民眾認為國內整體經濟現況算是好（其中4.9%認為很好、31.4% 還算好）而比上月增加4.0個百分點，57.9%認為國內整體經濟現況不好（其中27.2%認為很不好、30.7%有點不好）而比上月減少4.6個百分點，未明確回答的有5.8%。
民調結果分析認為，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別 預算案」，10月17日立法院會三讀通過其中含普發現金1萬元，財政部稱自11月 11 日起入帳，咸信因此牽動民眾對國內經濟現況印象與評價，研判仍屬短期因素。
經交叉分析，得見國小以下學歷、或泛綠民眾等群認為國內整體經濟現況算是好的多於不好，其餘各群民眾則明顯認為國內經濟現況不好，尤其是桃竹苗與中彰投和基宜花東離島、或30至59歲、或高中學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過6成認為國內經濟現況不好，至於滿意賴總統執政的民眾64.4%認為國內經濟現況好、29.3%認為不好，不滿意賴總統執政的民眾81.4%認為國內經濟現況不好。
此外，認為明年國防相關經費約占政府總預算3分之1比例太高的民眾74.3%表示國內經濟現況不好，認為國防相關經費占比剛好的民眾則超過半數表示國內經濟現況不好，而認為有必要維持兩岸以往九二共識基礎與作法的民眾有74.8%表示國內經濟現況不好、認為沒必要維持九二共識的則有56.6%表示國內經濟現況好。
另值得注意是統獨立場傾向台灣獨立的民眾有60.3%認為國內經濟現況好，明顯迴異於其他各群 民眾的看法。
至於民眾11月對行政院長卓榮泰整體施政表現而言，39.5%滿意（其中10.1%很滿意、29.4%還算滿意）而比上月增加2.0個百分點，43.8%不滿意（其中有26.0%很不滿意、17.8%有點不滿意）則比上月減少1.5個百分點，未明確回答有16.7%，可見民眾11月對卓院長施政的滿意度已大致接近大罷免投票前的評價。
經交叉分析得見女性、或台北市與高屏、或60歲以上、或高中以下學歷、或泛綠民眾等群滿意卓院長施政的多於不滿意，其餘各群民眾多數傾向不滿意或態度分歧，尤其男性、或基宜花東離島、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過5成不滿意卓院長施政，中立民眾27.3%滿意卓院長表現、46.8%不滿意。
至於認為國內經濟現況不好的民眾有63.1%不滿意卓院長施政，而民進黨支持者86.6%滿意賴總統 執政，則比滿意卓院長的施政高出11.1個百分點。
此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。
延伸閱讀
中日緊張有轉圜？「手插口袋」爆爭議 日媒：劉勁松赴大連安撫日企
北海道今晨規模4.5地震 最大震度3級
派196cm馬場鎖住陳盈駿奏效 中華男籃今晚主場再碰日本
其他人也在看
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 2 小時前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 1 天前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 3 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 1 天前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 1 天前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 30 分鐘前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 1 天前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 9 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 18 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌批「民主假」擋青年投票 卓冠廷嗆：等頭腦清楚後再發言
針對國民黨主席鄭麗文質疑國防預算，以及民眾黨主席黃國昌影射「民主假」阻擋不在籍投票一事，民進黨發言人卓冠廷今（30）日表示，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從蔡英文前總統到賴清德總統，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
美智庫兵推「台灣有事」 日本恐4662人傷亡
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗上月針對「台灣有事」的發言，引發中國不滿。美國智庫戰略國際問題研究所（CSIS）今年7月公布台海衝突模擬結果，其中顯示「台灣有事」最壞的情況下，台灣周邊海域遭...今日新聞NOWNEWS ・ 42 分鐘前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 6 小時前