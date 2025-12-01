最新民調：57.9%認國內經濟現況差 43.8%對卓榮泰施政不滿

立法院會10月17日三讀通過其中含普發現金1萬元，行政院財政部稱11月 11 日起入帳，民眾有何感覺？最新民調顯示，36.3%民眾認為國內整體經濟現況算是好，但高達57.9%認為不好；另對行政院長卓榮泰整體施政滿意的只有39.5%，感到不滿的有43.8%。

最新民調針對賴清德總統（左）執政、行政院長卓榮泰（右）施政滿意及國內經濟情況等各面向進行調查。（資料照／中天新聞）

《美麗島電子報》針對「台灣民心動態調查」進行追蹤調查，包括了國內經濟現況、賴清德總統、行政院長卓榮泰、朝野政黨及統獨、兩岸關係等均做民意調查。

依據最新民調顯示，11月調查有36.3%民眾認為國內整體經濟現況算是好（其中4.9%認為很好、31.4% 還算好）而比上月增加4.0個百分點，57.9%認為國內整體經濟現況不好（其中27.2%認為很不好、30.7%有點不好）而比上月減少4.6個百分點，未明確回答的有5.8%。

民調結果分析認為，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別 預算案」，10月17日立法院會三讀通過其中含普發現金1萬元，財政部稱自11月 11 日起入帳，咸信因此牽動民眾對國內經濟現況印象與評價，研判仍屬短期因素。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對國內整體經濟現況評價。（美麗島電子報提供）

經交叉分析，得見國小以下學歷、或泛綠民眾等群認為國內整體經濟現況算是好的多於不好，其餘各群民眾則明顯認為國內經濟現況不好，尤其是桃竹苗與中彰投和基宜花東離島、或30至59歲、或高中學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過6成認為國內經濟現況不好，至於滿意賴總統執政的民眾64.4%認為國內經濟現況好、29.3%認為不好，不滿意賴總統執政的民眾81.4%認為國內經濟現況不好。

此外，認為明年國防相關經費約占政府總預算3分之1比例太高的民眾74.3%表示國內經濟現況不好，認為國防相關經費占比剛好的民眾則超過半數表示國內經濟現況不好，而認為有必要維持兩岸以往九二共識基礎與作法的民眾有74.8%表示國內經濟現況不好、認為沒必要維持九二共識的則有56.6%表示國內經濟現況好。

另值得注意是統獨立場傾向台灣獨立的民眾有60.3%認為國內經濟現況好，明顯迴異於其他各群 民眾的看法。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對行政院長卓榮泰施政表現。（美麗島電子報提供）

至於民眾11月對行政院長卓榮泰整體施政表現而言，39.5%滿意（其中10.1%很滿意、29.4%還算滿意）而比上月增加2.0個百分點，43.8%不滿意（其中有26.0%很不滿意、17.8%有點不滿意）則比上月減少1.5個百分點，未明確回答有16.7%，可見民眾11月對卓院長施政的滿意度已大致接近大罷免投票前的評價。

經交叉分析得見女性、或台北市與高屏、或60歲以上、或高中以下學歷、或泛綠民眾等群滿意卓院長施政的多於不滿意，其餘各群民眾多數傾向不滿意或態度分歧，尤其男性、或基宜花東離島、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過5成不滿意卓院長施政，中立民眾27.3%滿意卓院長表現、46.8%不滿意。

至於認為國內經濟現況不好的民眾有63.1%不滿意卓院長施政，而民進黨支持者86.6%滿意賴總統 執政，則比滿意卓院長的施政高出11.1個百分點。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對賴清德總統、行政院長卓榮泰，以及朝野政黨的好感度。（美麗島電子報提供）

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

