最新民調50％不認同賴清德 謝寒冰揭1趨勢「慢慢回升」曝關卡

台灣民意基金會18日公布11月全國民意調查，數據顯示，有37.9％的民眾「贊同」其上任一年多以來的整體表現，另有多達50.2％的民眾「不贊同」，並指過去5個月是賴「 最惹人怨的時刻」。對此，資深媒體人謝寒冰則分析，以長期趨勢來看，其實賴正在慢慢回升中，但賴要回升到贊同度高於不贊同，還有很大一段差距。

謝寒冰18日在節目《新聞大白話》中談及該民調，他表示，若以長期趨勢來看，其實賴正在慢慢回升中，「也就是贊同他的人開始持續增高，反對他的人持續在下降」。謝並點出原因表示，賴這一陣子並沒有比較大的新聞出現，加上國民黨前陣子因為黨主席選舉而互相攻擊，有一些關係，「但問題是，賴若要回升到贊同大於不贊同，恐怕還有很大一段差距。」

至於賴清德17日出席國家檔案館開幕典禮時表示，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國。謝寒冰則反酸，他覺得賴這個人很厲害，「就是他（賴）要弄死你的時候就把你當雜質、把你往死裡打，等到他需要人家幫忙的時候，就跟你喊大家都是同一國」，認為賴凡事都是以自己為主，自己高興怎樣就怎樣，大家都要配合他。

另針對綠委沈伯洋遭大陸公安偵查一事，謝寒冰也批，賴身為一個國家領導人，最應該站出來，「軟趴趴的隨便講幾個呼籲，然後就叫韓國瑜負責」。謝也說，真的拜託（賴）做個領導人，要有基本領導人的樣子

「賴清德為什麼一直點名韓國瑜？」謝寒冰指出，當時韓國瑜「韓流」正紅的時候，賴曾講過韓國瑜是百年難得一見政治奇才；謝進一步說明，他認為賴心裡頭一直很害怕韓國瑜，「那我就覺得你（賴）害怕他（韓）你就不要理他，那你又拼命不斷要去理他」，認為賴的應變能力有待加強，「這個人真的每天除了鬥雞之外，我也不知道他到底能夠幹什麼。 」

