最新氣候風險指數出爐：全球30年災損4.5兆 德環團籲減碳與調適

德國環境組織「德國看守」（Germanwatch）今（12）日發表最新《氣候風險指數》（Global Climate Risk Index, CRI）報告，多米尼克、緬甸與宏都拉斯是過去30年中受極端氣候衝擊最嚴重的國家。排名前面的幾乎都是貧窮國家，但美國與五個歐盟國家也上榜。

「德國看守」在今年的氣候大會（COP30）上發表這份報告指出，暖化加劇氣候災害，富裕國家應投入損失與損害（Loss and Damage）基金，支援脆弱國家強化氣候調適，以應對未來災害。

極端與長期氣候災害壓垮國家

「德國看守」自2006年起分析極端天氣事件，依據經濟損失、死亡人數、影響人數等資料，並納入該國人口、GDP等相對比例後，計算出長期（30年）與短期（前一年）的氣候風險指數。

廣告 廣告

《2026氣候風險指數》統計了1995～2024年這30年間發生的9700起極端氣候事件，總計83萬人死亡，經濟損失超過4.5兆美元（經通膨調整）。

在30年統計中，受害最嚴重的前3名分別是加勒比海島國多米尼克（Dominica）、緬甸、中美洲的宏都拉斯，台灣則排在第70名。

儘管富裕國家擁有更多調適選項應對氣候災害，但不少國家如法國（第12名）、義大利（第16名）、美國（第18名）也位居榜上。

有的國家因單一極端災害事件損失慘重，有些國家則因長年發生的災害而上榜，多米尼克則兩者兼具。不僅經常受到颶風襲擊，2017年的超級颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）造成高達18 億美元的損失，幾乎是多米尼克GDP的三倍。

減少災情 急須調適

《氣候風險指數》也統計了2024年的氣候風險，前三名分別是加勒比海島國聖文森及格瑞那丁（St. Vincent and the Grenadines）、格瑞那達、中非國家查德。

聖文森及格瑞那丁在去年夏天遭到五級颶風侵襲，損失近全國GDP的20%，查德則因連月洪災損失慘重。

「德國看守」國際氣候政策部門主管謝弗（Laura Schaefer）表示，熱浪與風暴威脅最多人命，風暴造成最多經濟損失，洪災造成的最多受災人數。

報告作者之一昆澤爾（Vera Künzel）說，海地、菲律賓與印度等國，洪災、熱浪與風暴頻繁，人們還未從災害中復原，就要面臨下一波災害。

《氣候風險指數》顯示，南方國家欠缺面對極端氣候的機制，導致損失更高，迫切需要富國的援助。昆澤爾指出，氣候大會正在討論「損失與損害基金」（Loss and Damage）以援助這些國家。若沒了長期援助，他們將難以度過困境。

另一位作者艾克斯坦（David Eckstein）指出，若不加強減碳，災害風險可能會更高。同時也要加速調適行動，落實損失與損害機制，並確保氣候資金到位。

備註

[1] 2025年起，CRI指數設計上有若干修正。過去的基礎資料採用德國慕尼黑再保險公司與國際貨幣基金組織（IMF），這次改以國際災害資料庫（EM-DAT）配合國際貨幣基金與世界銀行數據為計算基礎。