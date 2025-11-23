最新油價出爐！ 中油明起汽柴油價格皆不予調整

宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位排隊、衍生亂象。有民眾抱怨，有人拿椅子、牛奶罐或紙板來占位，很不公平，對此管理單位表示，提早排的那些民眾，都不算數，是以現場清場之後開始發號碼牌為主。工作人員VS.民眾說：「往前走，往前走，謝謝。」民眾大排長龍，工作人員也分工合作引導動線，人潮滿滿看不到盡頭，就是想領，限量的200元夜市抵用券，記者VS.民眾說：「幾點就來排(很早)。」手上拿著8號的號碼牌，婦人表示自己很早出動但還不夠早。因為有人明明晚上6點發放，上午11點就到場排隊，但人一多也被民眾抱怨發生亂象，宜蘭縣宜蘭市公所市場管理所長吳鳳元說：「提早來排的那些(民眾)，我們都是不算數，我們是以現場清場之後開始發號碼牌為主啦。」民眾報怨，有人拿椅子牛奶罐或紙板來占位，更有人深怕自己搶不到提早卡位，讓不少民眾覺得不公平。而市公所表示，針對提早來占位的民眾，有派人進行勸導，所有椅子與紙板還有牛奶罐都會撤離，這裡是宜蘭東門夜市，市公所21、22日兩天發放抵用券，2張面額各100元，可以使用到30日，吸引民眾搶排，宜蘭縣東門夜市攤商說：「(抵用券)一定會有幫助啊，因為大家都願意拿著消費券來消費，所以對我們來說，是個很大的益處。」記者VS.宜蘭縣東門夜市攤商說：「(大概生意可以多到幾成)2，3成吧，不錯不錯，多常辦對夜市有幫助。」號碼牌一天發600份，攤商表示抓準抵用券省荷包，人潮能帶來錢潮，但也希望發放及排隊配套能更完善，避免爭議影響逛夜市心情。 原始連結

華視影音 ・ 2 小時前