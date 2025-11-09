最新油價出爐！ 汽油調降0.2元、柴油價格不調整
美國公布上週商用原油庫存增加，又逢沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價，國際油價下跌，台灣中油公司今(９日)宣布，自明（10日）凌晨零時起，國內汽油每公升調降0.2元、柴油價格不調整。
調整後參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。實際零售價格以各營業點公告為準。
中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價。按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.1元。114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。
