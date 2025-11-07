最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車

社會中心／洪正達報導

屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車禍畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到蔡姓男騎士一家。

特斯拉隨後失控撞上路邊停等的機車。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

從最新的畫面中可以發現，當時蔡男載著妻子、2名小孩在該路口停等紅燈中，當時肇事的特斯拉突然如高速砲彈般撞上預拌車車尾後，再噴飛到路旁波及4貼機車，特斯拉當場車頭全爛，機車除車頭外，車身後輪部分也由於承受高速撞擊呈現「炸開」的狀態，相當驚悚。

特斯拉高速撞擊後面目全非，相當驚悚。（圖／翻攝畫面）

恆春分局指出，6日下午4點多獲報，再恆公路與草埔路口發生車禍，起先為李姓男子（26歲）駕駛租來的特斯拉自小客，載著太太（29歲）與2位小孩（均為4歲），沿恆公路行駛快車道，追撞前方同向，由盧姓男子（63歲）駕駛的水泥預拌車右後方，導致特斯拉往右前方噴飛，撞擊正在草埔路停等紅燈的蔡姓騎士一家四口，撞擊後，小客車車輛碎片又波及草埔路另輛也在等紅燈的自小客車，導致車頭嚴重受損。



這起車禍造成李男失去生命跡象，被送往恆春旅遊醫院急救後仍宣告不治，車上老婆、小孩手腳擦傷、意識清楚，目前於恆春旅遊醫院治療；被波及的蔡姓機車男駕駛駕駛及後座的太太 雙腳開放性骨折，意識清楚，送往恆春南門醫院後，再轉院到長庚醫院治療；機車上2名小孩輕傷、意識清楚，目前在恆春基督教醫院治療中。



警方表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛排除酒駕，這起車禍造成計1人死亡、7人受傷，車禍原因尚在調查中，呼籲駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。

據悉，李男在新北市經營一間搬家公司，車禍前帶著妻子小孩南下墾丁，李妻則說，車禍前他正在副駕駛座上睡覺，不曉得車禍是怎麼發生；令機車騎士蔡男在恆春開民宿，與太太一起經營，車禍前剛接小孩放學，準備到才藝班上課途中遭遇車禍，至於詳細發生原因待釐清。





