最新畫面曝光！白宮公布馬杜洛上銬押解影片 發文諷「犯人遊街」

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押送至美國緝毒局紐約分局，白宮在X平台官方帳號公開影片。路透社



委內瑞拉總統馬杜洛3日凌晨遭美軍抓捕並押回美國後，白宮稍早釋出馬杜洛被聯邦幹員上銬押送的影片，影片中的他身著黑色連身帽走過長廊，白宮帳號更在貼文中直言，這根本就是一場「犯人遊街」（Perp walk）。

馬杜洛（Nicolás Maduro）與第一夫人希莉亞（Cilia Flores）遭美軍抓捕後，於當天清晨搭機抵達紐約州的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），身著灰衣的馬杜洛戴著手銬，被10多名身著黑衣的聯邦幹員押解下機。

紐約市警局向美國有線電視新聞網（CNN）證實，馬杜洛夫婦在搭乘直升機抵達曼哈頓後，已在執法車隊的護送下抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

根據白宮X平台官方帳號Rapid Response 47釋出的影片顯示，馬杜洛身著黑色連身帽，兩手上銬，在多名美國緝毒局（DEA）幹員的護送下，緩步走過鋪有藍色地毯的走廊，地毯上清楚標註著「緝毒局紐約分局」（DEA NYD）。

值得注意的是，馬杜洛在被押送的過程中，似乎還向一旁的圍觀者說了一句「晚安，新年快樂」（Good Night, Happy New Year）。

大都會拘留中心過去曾收容多位知名聯邦案件被告，包含饒舌大亨「吹牛老爹」庫姆斯（Sean “Diddy” Combs），以及加密貨幣交易所 FTX 創辦人班克曼佛瑞德（Sam Bankman-Fried）。

馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）指控馬杜洛至少犯下毒品恐怖主義共謀罪，古柯鹼走私共謀罪，非法持有機關槍和破壞性裝置罪，以及「持有機關槍和破壞性裝置針對美國罪」等4項罪刑。

