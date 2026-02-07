最新畫面曝光！17歲少年朝「太平茶行」狂轟25槍 卡彈竟「淡定排除再掃射」

17歲李姓少年步行到太平茶行，光天化日之下朝改造長槍朝大門掃射。（翻攝「黑色豪門企業」社群）

台中市太平區「太平茶行」 日前傳出槍擊案，一名17歲李姓少年持改造長槍，朝茶行大門狂轟25槍後自行投案，被裁定收容送少年觀護所。少年當時開槍的最新畫面曝光，只見他從容走到茶行大門，持槍瞄準並連續開火，雖然一度卡彈，少年更換彈匣再掃射，過程全被監視器拍下來。

這起槍擊案件發生在5日上午，位在台中市中山路三段的太平茶行，據傳是某外省幫派最大堂口的台中據點，一名17歲的李姓少年持改造長槍前往犯案。根據最新曝光的監視器畫面顯示，李姓少年戴著眼鏡，穿著白色短褲、灰色帽T，停在路中央瞄準茶行大門瘋狂開火。

少年疑似不熟悉操作，槍枝一度發生卡彈，但仍從容應對，將第1個彈匣丟在地上後，又換上第2個彈匣，但還是無法順利擊發，退到一旁不斷摸索調整，甚至敲擊槍身，再舉起長槍繼續掃射。期間有兩部機車經過，騎士目擊少年犯案過程，嚇得加速駛離，少年則在犯案後丟棄彈匣逃逸。

李姓少年一度卡彈，退到一旁調整後再開火，期間有2部機車經過，見狀加速駛離。（翻攝「黑色豪門企業」社群）

根據警方調查，槍手至少狂轟25槍，不僅茶行1樓玻璃門彈孔滿布如蜂窩，2樓落地窗也遭流彈擊中。李姓少年犯案後，帶著改造長槍投案，但對犯案動機堅不吐露。

警方訊後將李姓少年依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，經送少年法庭，法官依《少年事件處理法》裁定收容，並於昨日送至台中少年觀護所。至於少年的作案動機？槍枝的來源？以及幕後藏鏡人？是否牽涉幫派間糾紛？警方專案小組全力調查。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

