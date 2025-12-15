最新研究揭示：運動能降低 20%失智風險，原因在運動能啟動「大腦保護鏈」 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

科學家們近來提出了一系列研究，說明運動為何對大腦健康如此重要，甚至可能有助降低失智風險。而最新研究更解構了身體在運動時發生的一連串反應——這項發現甚至可能協助預防失智。

這篇刊登於《Aging Cell》期刊的研究指出，運動能從多個層面強化大腦健康。以下是你需要知道的重點。

專家介紹：Steven K. Malin（博士），任職於羅格斯大學 Robert Wood Johnson 醫學院運動學與健康系的副教授；Scott Kaiser（醫學博士），老人醫學專科醫師，現為加州聖塔莫尼卡 Providence Saint John’s Health Center 附設 Pacific Neuroscience Institute 的老年認知健康主任。

研究發現了什麼？

研究人員追蹤了 21 名平均年齡 60 歲、並處於「前期糖尿病」狀態的受試者。「前期糖尿病」指的是血糖高於正常但尚未達到第二型糖尿病診斷標準的狀態。

在為期兩週的研究中，參與者進行了 12 場、每場 60 分鐘、強度為中度到高強度的運動。他們也在運動前後喝下一杯葡萄糖飲，並於這些時間點提供血液樣本。

研究結果顯示，在參與者運動後，研究人員觀察到「神經囊泡」（neuronal vesicles）的數量增加。這些由大腦釋放的特殊細胞過去曾被視為「細胞灰塵」，但現在已知它們負責將蛋白質等分子運送至細胞。

在這項研究中，神經囊泡運送的蛋白質與「胰島素敏感度」相關，也就是身體對胰島素反應的能力。（胰島素會協助身體將血液中的葡萄糖，也就是糖分，吸收進細胞以提供能量。）

雖然有點技術性，但簡單來說：研究發現運動能提升大腦細胞對胰島素的反應能力，而這能促進思考、記憶與整體大腦健康，並降低日後罹患阿茲海默症及其他形式失智症的風險。

運動與胰島素敏感度之間的關係是什麼？

根據研究主要作者、羅格斯大學 Robert Wood Johnson 醫學院運動學與健康系副教授 Steven K. Malin, PhD 的說法，運動被認為能讓身體組織對胰島素變得更敏感。

因此，你的身體能在較低的血糖水準下更有效地使用胰島素，有助於管理第二型糖尿病等疾病，以及維持整體代謝健康，這也是美國糖尿病協會（ADA）所強調的重點。

Malin 表示：「雖然骨骼肌、肝臟和脂肪組織在運動領域中經常被研究，但對於大腦的了解仍相對不足。」

這與大腦健康有什麼關聯？

其實有非常密切的關係。Malin 解釋：「胰島素對大腦細胞，也就是神經元，執行各種功能（包含認知）至關重要。」但隨著年齡增長，大腦中的胰島素含量可能會減少。

胰島素在記憶形成、資訊處理速度、回憶能力等方面都扮演重要角色。如果你的大腦中沒有足夠的胰島素，神經細胞之間可能無法正常互相溝通，進而導致失智等問題，Malin 表示。

Malin 說：「大腦胰島素阻抗可能發展於神經元『看到』的胰島素變少的情況。」但透過一些方式提高大腦的胰島素敏感度，例如運動，可以對抗這些變化。

結果就是：提升身體的胰島素敏感度，也能同時增強大腦健康，並降低罹患失智症的風險，Malin 表示。

究竟需要多少運動才能有效預防失智？

要給出一個明確的數字並不容易，但這項研究顯示，持續兩週的規律運動就能為大腦帶來正面影響。加州聖塔莫尼卡 Providence Saint John’s Health Center 旗下 Pacific Neuroscience Institute 的老年認知健康主任 Scott Kaiser 醫師表示：「大部分的證據都指出，任何形式的活動都有幫助。」

Malin 則補充，依照運動類型不同，運動可能將失智風險降低大約 20%。「從研究結果來看，我們有理由認為：運動，加上飲食與腦力活動，是維持與提升大腦健康的基礎生活方式。」Malin 說道：「運動絕對應該成為你預防失智的必備工具之一。」

