最新研究稱宇宙末日可能來自暗能量產生的「大擠壓」
一種被稱為暗能量的神秘力量，近期在科學界引起越來越多的爭議——有新的證據顯示，它正在發生變化，足以挑戰我們對時間與空間的理解。
韓國一個團隊的分析揭示一種可能，宇宙或不會繼續膨脹，而是因引力作用將星系重新拉回，最終以天文學家所稱的「大擠壓」（Big Crunch）結束。
參與研究的科學家相信，他們可能正接近獲得一代人裡最重大的天文學發現。
其他天文學家質疑這些結果，但批評者尚未能完全駁斥韓國團隊的主張。
什麼是暗能量？
天文學家過去曾認為，宇宙在約138億年前的大爆炸後開始膨脹，而這種膨脹應該會因為引力而逐漸減速。
然而，1998年的觀測發現了暗能量——一種加速宇宙膨脹的力量。對極為明亮的超新星爆炸的研究顯示，遙遠星系不僅沒有減速，反而彼此加速遠離。
一些理論甚至提出，這種不斷加速的宇宙可能會先將恆星分散，彼此遠到令夜空看起來彷彿空無一物，甚至最終撕裂原子本身，形成所謂的「大撕裂」（Big Rip）。
當前的爭議始於3月，當時位於美國亞利桑那沙漠的暗能量光譜儀（Desi）望遠鏡傳回了令人意外的結果。
暗能量光譜儀的設計目的在於探索暗能量，它精確追蹤了數百萬個星系的加速狀態，但結果出乎天文學家的預期。
參與暗能量光譜儀項目的倫敦大學學院的奧費爾·拉哈夫教授（Prof Ofer Lahav）表示，數據顯示星系的加速隨時間而改變，這與標準模型不符。
「現在暗能量的變化呈現先升後降，我們需要新的機制。這可能會顛覆整個物理學。」他說。
接著在11月，英國皇家天文學會（RAS）發表了韓國團隊的研究，似乎進一步證實暗能量的詭異程度超乎想像。
首爾延世大學的李永旭教授（Prof Young Wook Lee）和他的團隊重新檢視27年前揭示暗能量的超新星數據。他們不再假設這些爆炸具有標準亮度，而是根據星系年齡進行校正，計算超新星的真實亮度。
這項調整顯示，暗能量不僅隨時間而變化，更令人震驚的是，加速正在減弱。
「宇宙的命運將改變。」李教授直言。
「如果暗能量不是恆定的，而是正在減弱，這將顛覆現代宇宙學的整個範式。」
李教授指出，如果將星系推遠的暗能量真的在減弱，那其中一種可能就是，引力可能重新主導，將星系拉回，
「宇宙的終結就可能會是『大擠壓』，而非『大撕裂』。」
李教授說：「最終結果取決於暗能量的真實本質，而我們仍然不知道答案。」
李教授的研究已經過同行審查並刊登於英國皇家天文學會的權威期刊，但很多資深天文學家並不認同，例如劍橋大學天文研究所的喬治·埃夫斯塔修教授（Prof George Efstathiou）。
「我認為這只是反映了超新星的複雜細節，」他說，「這與年齡的相關性並不緊密，因此進行『校正』是危險的，在我看來，證據很薄弱。」
主流觀點仍然認為，宇宙在暗能量幾乎不變的情況下持續加速膨脹。
但是李教授對這樣的質疑卻強烈反駁。
「我們的數據來自300個星系，統計顯著性的偶然概率約為十億分之一。我認為我們的研究非常、非常重要。」
自韓國團隊的結果公佈後，兩個團隊重新檢視了部分超新星亮度，並回顧3月暗能量光譜儀的數據，以確認暗能量變化的爭議性。
雖然這些團隊稍微收回了最初的說法，但暗能量變化的跡象仍未消失，而這是經過嚴格檢驗後的情況。
因此，宇宙是否在向我們悄聲訴說著它的真實本質，或者天文學家是否在追逐幻影，人們仍將繼續激烈且充滿爭議地進行辯論。
目前已有數百篇科學論文探討這一議題，而天文學界對於最佳解釋仍有分歧。皇家天文學會副主任羅伯特·馬西教授（Prof Robert Massey）認為這並非壞事。
「誰不想知道宇宙如何結束以及如何開始呢？」他說，「人類一直對此感興趣，無論是宗教還是科學的角度。」
「能夠思考數百億年後的結局，這不是非常奇妙嗎？」
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 310
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 41
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 29
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 9
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 21
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 149
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 132
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 226
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 126
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 85
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 17
影/「賴清德又要抓狂」？郭正亮曝內幕：以為美國不知道嗎
總統賴清德近日受訪稱解放軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即解放軍宣布圍台演習，連許多網友認為責任在賴清德身上。前立委郭正亮直指賴清德是有史以來最危險的總統，且以賴這種個性，死不認錯、死不認輸，不要以為「正義使命」只有一次，明年上半年搞不好還有一次。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 146
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 4
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 55