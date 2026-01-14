最新研究顯示月球正在「吸收地球大氣分子」 地球磁場成助力

一項最新研究指出，地球大氣粒子長期被太陽風帶入太空，並在數十億年來不斷沉積於月球表面的土壤中。而地球磁場不但沒有阻止大氣粒子流向月球，反而可能在這個過程中扮演助力角色。這項最新研究成果顛覆了科學界過去半世紀的認知。

最新研究顯示月球正在「吸收地球大氣分子」。（示意圖／PIXABAY）

根據CNN報導，這項研究是由羅徹斯特大學物理與天文學系研究生帕拉馬尼克（Shubhonkar Paramanick）所主導，他表示：「我們使用阿波羅14號和17號任務帶回地球的月球樣本來驗證我們的結果。我們嘗試確定這種混合物的混合比例，或區分哪些粒子來自太陽，哪些來自地球。」

研究團隊利用電腦模擬測試了兩種情境：一種是強太陽風且地球周圍無磁場；另一種是較弱太陽風但地球周圍有強磁場。這兩種情境大致對應於地球的古代和現代狀態。結果顯示，現代地球的情境更有效地將地球大氣碎片轉移到月球。

這項研究為阿波羅任務帶回的月球樣本中發現水、二氧化碳、氦和氮等物質的來源提供了新解釋。羅徹斯特大學（University of Rochester）物理與天文學系教授艾瑞克．布萊克曼（Eric Blackman）表示：「這意味著地球一直在向月球土壤供應氧氣和氮氣等揮發性氣體。」

報導指出，科學界長期以來認為月球最初形成於小行星撞擊原始地球時，當時地球與月球之間有大量揮發性物質的混合。布萊克曼補充道：「我們的研究結果顯示，即使經過數十億年，這種揮發物的共享仍在持續。」

布萊克曼解釋了為何磁場實際上可能幫助而非阻止這個過程：「磁場不是純粹的保護屏障，有兩個原因：它具有壓力，這在某種程度上使地球大氣膨脹，使太陽風能更多地接觸大氣。而當月球處於滿月軌道階段時，它會進入一個稱為『磁尾』的區域，那裡的磁場開闢了一條通道，使被吹走的大氣物質能更直接地到達月球。」

月球每月有幾天會穿過磁尾，粒子便會落在月球表面並嵌入土壤中，因為月球缺乏大氣層來阻擋它們。研究認為，了解月球和地球之間這種相互作用的歷史很重要，因為它提供了寶貴的化學記錄，即月球土壤中可能包含的關於地球古代大氣的信息。布萊克曼表示，大氣的成分與地球歷史不同階段的生命演化有關。

