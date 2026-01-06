最新研究：做對「5件事」可讓大腦年輕8歲！還天天開心

記者施春美／台北報導

一項新研究指出，慢性疼痛與經濟壓力會害大腦老化，但維持健康習慣和良好心理狀態，大腦最多可以比缺乏這些習慣的人年輕8歲。。（示意圖／PIXABAY）

維持大腦健康，相當重要。醫師鄭淳予表示，一項新研究指出，慢性疼痛與經濟壓力會害大腦老化，但若維持健康習慣和良好心理狀態，大腦最多可以比缺乏這些習慣的人年輕8歲。她整理出5個健腦方法，例如良好的睡眠、正向的壓力管理、正向的人際連結。

神經內科醫師鄭淳予在其臉書表示，2025年9月，美國佛羅里達大學和阿拉巴馬大學伯明罕分校的研究團隊，在神經醫學期刊《Brain Communications》發表了一項重要研究。該研究追蹤128位成年人，大多數有膝關節發炎或疼痛，利用腦部影像量化大腦年齡後，結果有如下的發現：

廣告 廣告

1. 疼痛加速大腦老化：痛的天數多、強度高、痛的部位多，都會讓大腦老化越明顯。

2. 經濟壓力也會害大腦老化：低收入、失業、教育程度低等的大腦承受更大壓力，腦齡平均老化約3年。

3. 好習慣讓大腦更年輕：即使有慢性肌肉骨骼疼痛，只要維持健康習慣和良好心理狀態，大腦最多可以比缺乏這些習慣的人年輕8歲。此外，2年追蹤下來，這些好習慣能持續發揮保護作用，減緩老化速度。

鄭淳予將該研究中的實用重點，整理出5個健腦方法:

1. 維持良好的睡眠

研究發現睡得越好，大腦年齡越年輕。睡眠是大腦修復和清除代謝廢棄物的關鍵時刻。

​2. 維持健康體重和腰圍

腹部脂肪堆積與發炎、代謝異常，都會影響大腦健康。

3. 戒菸與避免二手菸

​吸菸會損害血管、增加發炎、減少大腦血流，加速大腦老化。

​4. 正向的壓力管理和心態

研究顯示，樂觀與正向情感是保護大腦的重要因子，而這是可以透過練習來改變的。研究作者也表示，樂觀是可以練習的。例如可以透過正念、冥想或呼吸；找到自己的減壓方(例如音樂、閱讀)；練習轉念(訓練大腦看到「威脅」以外的東西，練習在困難中看見美好的經驗與收穫。)



​5. 維持正向的人際連結

◆良好的人際關係能提供情緒支持和實際幫助，並賦予生活意義感。

◆定期主動地聯絡親友，不要等到別人來找你。

◆建立雙向互惠關係，不只接受，也能提供支持和幫助。

◆重質不重量：人需要一個在痛苦時願意好好聽我們說話的人。

更多三立新聞網報導

母女3人「無症狀罹肺癌」！醫曝「神秘連結」：1動作保命

都錯了！「低碳飲食」害變胖、失眠 醫喊：「1類人」要多吃澱粉

必勝客梗玩過頭？粉專「倒店式行銷」惹眾議：這樣開公司玩笑？答案曝光

失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛

